Rubén Blades: perdona lo que te hicimos

Hace 2 horas

El artista ha tenido que enfrentar cierto desdén en muchos pasajes de su carrera: desde sus inicios en que su salsa más compleja no encajaba con los cánones de la época, hasta shows como el que dio en Santiago en 1990 para el evento Desde Chile... un abrazo a la esperanza, pifiado en la previa de New Kids on the Block. Pero el panameño está sobre todo eso: el reconocimiento de los premios Grammy Latinos como Persona del año, anunciado ayer, sólo confirma su grandeza.