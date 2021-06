Con Tilda Swinton en el elenco: Wes Anderson se encuentra rodando nuevo filme en España

Hay novedades respecto de Wes Anderson. El sitio especializado Variety ha revelado esta jornada que el destacado cineasta estadounidense se encuentra está rodando su nueva película en España, y la producción comenzará en septiembre.

En el elenco, se encuentra la actriz inglesa Tilda Swinton (El curioso caso de Benjamin Button, Doctor Strange y Avengers: Endgame) quien reveló justamente al mencionado sitio que ella será la protagonista del filme, cuyos detalles específicos se mantienen en secreto.

Agregó que si bien, el rodaje se está llevando a cabo en la madre patria, “no se trata de España”, insinuó Swinton. Por su lado, Anderson, en declaraciones a Variety de Inglaterra, dijo que “no está listo para compartir ningún detalle” sobre la nueva película.

El filme marca la quinta colaboración entre el director oriundo de Houston, Texas, y la londinense. Acaso una suerte de actriz fetiche del cineasta, como Penélope Cruz o Cecilia Roth lo son para Almodóvar. Anteriormente, Anderson y Swinton compartieron set en: The French Dispatch, The Isle of Dogs, The Grand Budapest Hotel y Moonrise Kingdom.

Tanto la actriz como el director estarán en el terreno en el Festival de Cine de Cannes la próxima semana, donde The French Dispatch, de 2021, su más reciente estreno, estará en competencia.