Sello Debate publica biografía sobre Rodrigo Rojas de Negri

Uno de los nombres que quedó grabado en la memoria colectiva chilena durante los 80 fue el del joven fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien en 1986 fue quemado vivo por una patrulla militar durante una protesta contra el régimen de Augusto Pinochet. La otra parte es conocida, junto a él estaba Carmen Gloria Quintana, quien logró sobrevivir a las terribles quemaduras.

La figura de Rojas, la cual inspiró una película de Tatiana Gaviola a principios de año, ahora vuelve a la palestra gracias a un libro que acaba de llegar a librerías editado bajo el sello Debate.

Se trata de una investigación realizada por la periodista Pascale Bonnefoy Miralles, quien abordó el relato al modo de una biografía.

El volumen Rodrigo Rojas de Negri. Hijo del exilio, retrata la corta pero intensa vida de Rodrigo Rojas. La de un joven interesado en la política y la fotografía, que venía de haber vivido en Washington, Estados Unidos, como hijo de exiliada.

La autora, Pascale Bonnefoy Miralles es periodista de la Universidad de Santiago de Chile, Bachelor of Arts en Estudios Internacionales de la George Washington University y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Hoy ejerce como docente en la Escuela de Periodismo del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y es periodista freelance para el diario The New York Times.