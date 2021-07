Productores de conciertos ante los cambios en el plan Paso a Paso: “Valoramos ser considerados”

Si bien la última minuta del Minsal con respecto a los cambios del plan Paso a Paso no especifica ni menciona espectáculos en vivo, conciertos ni festivales, el sector estaría considerado dentro de las modificaciones a los llamados “Aforos en actividades sin interacción entre asistentes”, que según la autoridad considera estadios, cines y teatros y presenta nuevas capacidades máximas para cada fase y tipo de eventos, distinguiendo por primera vez entre aquellos que cuentan con asistentes vacunados o no vacunados. Eso sí, según el anuncio y en fase 2, en todos los casos estas medidas consideran sólo las actividades realizadas de lunes a viernes, por lo que no estarían contemplados ni permitidos los eventos de fin de semana (salvo en fase 3 y 4).

Así, mientras en fase 1 (Cuarentena) este tipo de espectáculos estarán prohibidos -salvo contadas excepciones-, en fase 2 (Transición) ese aforo para eventos será para 50 personas en espacios cerrados y para 75 cuando sean al aire libre. En Fase 3 (Preparación), se establece un máximo de 100 en espacios cerrados y de 500 personas si todos los asistentes tienen pase de movilidad, mientras que en espacios abiertos ese aforo sube a un máximo de 200 personas y de 1.000 si todos los asistentes tienen pase de movilidad.

Finalmente, en fase 4 (Apertura) el aforo de espacios cerrados será para un máximo de 250 personas (y 1.000 personas si todos los asistentes tienen pase de movilidad), y de 500 personas en espacios abiertos (y 5.000 si todos cuentan con el pase).

“Valoramos ser considerados en un acápite correcto y nunca antes visibilizado: eventos en vivo de todos los tipos y tamaños en una fase”, comenta a Culto Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Gremial que reúne a las productoras de Entretenimiento y Cultura, uno de los sectores más afectados y paralizados por la pandemia.

Pese a que desde la entidad no tienen claridad sobre el motivo que impide realizar eventos los días de fin de semana en fase 2, sí destacan el anuncio de hoy como “un comienzo”, así como “el principio de un trabajo de control de ingreso y trazabilidad expuesto al Minsal”.

Para Ramírez, todas estas precisiones y ajustes anunciadas hoy “son justamente parte de lo que hemos dicho a los cuatro vientos: los eventos requieren una conversación profunda, profesional, que aclare y resuelva porque es evidentemente algo imprescindible y necesario que así sea”. Aunque el productor asegura que “es también evidente que todavía no se comprende del todo la sensibilidad de este sector”.

¿Una nueva oportunidad?

Los cambios en el plan Paso a paso, en todo caso, vuelven a encender una luz de esperanza para el sector de los espectáculos en vivo, que ha subsistido en los últimos 16 meses en base a producciones por streaming y a breves ventanas que se han abierto para actividades presenciales en el último año y medio.

De hecho, durante este 2021 prácticamente no se ha realizado ninguna actividad de este tipo en el país. Si bien algunos recintos y productores intentaron -con mayor o menor éxito- volver a montar espectáculos en vivo y con público presencial durante el segundo semestre del año pasado -en septiembre, por ejemplo, El Teatro San Ginés hizo algunos shows en su azotea para 40 personas en fase 3-, se trató de experimentos acotados y la reapertura más formal de los conciertos en la capital comenzó a fines de 2020, aunque duró sólo algunos días.

Primero, con un espectáculo bajo techo del grupo Aleste en el Teatro Nescafé de las Artes, con aforo reducido y separación de asientos, y luego el 1 de diciembre con el comienzo del ciclo Abre Santiago en las terrazas al aire libre del Movistar Arena, a cargo de Los Tres, entre los shows más destacados.

Eso sí, sólo una semana después, se anunció el retroceso de la Región Metropolitana completa a fase 2, lo que volvió a frenar el avance hacia cierta “normalidad” y obligó a los productores a suspender sus espectáculos en marcha, hasta hoy.

Resta ahora por ver cómo estos cambios al plan Paso a Paso repercutirán en lo inmediato en la cartelera de espectáculos del país, tanto para aquellos shows ya agendados como para los que puedan anunciarse en los próximos meses, en un retorno que a todas luces será gradual.

En base a estas modificaciones tampoco se podrán realizar eventos para más de 5 mil personas en el mediano plazo, por lo que los shows y festivales que siguen en pie para los próximos meses quedarían -por ahora- descartados.