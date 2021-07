Spencer de Pablo Larraín confirma distribuidor en Chile y define a su competencia en Venecia

El Festival de Venecia ha acogido a Pablo Larraín como un hijo pródigo. La cercanía está a la vista: tres de sus últimas seis películas han competido por el León de Oro en La Mostra (Post Mortem, Jackie, Ema) y esa cifra crecerá a cuatro cuando la edición 2021 del certamen acoja el estreno de Spencer, su aproximación a la vida de Lady Di durante los días en que decidió separarse del príncipe Carlos y de la familia real.

Protagonizada por Kristen Stewart, la película se filmó entre Alemania e Inglaterra a comienzos de año. Cuenta con guión de Steven Knight (Peaky Blinders) música original de Jonny Greenwood, montaje del también chileno Sebastián Sepúlveda –colaborador habitual de Larraín– y estará lista para presentarse en el evento, entre el 1 y el 11 de septiembre.

Su presencia en el festival ya estaba anunciada –así como la de Pedro Almodóvar, que además inaugurará la cita–, pero este lunes se confirmó al resto de títulos que también irán por el máximo galardón.

A diferencia de Cannes, que no contó con cineastas latinoamericanos, Venecia incorpora las nuevas películas del mexicano Michel Franco y los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, además del segundo filme del venezolano Lorenzo Vigas, quien en 2015 ganó el León de Oro por el drama protagonizado por Alfredo Castro, Desde allá.

También marcando diferencias con el certamen francés que se desarrolló en julio, Netflix aparece con dos películas en competencia: The hand of God, cinta con elementos autobiográficos del italiano Paolo Sorrentino, y The power of the dog, de la neozelandesa Jane Campion.

Esa producción nace de la novela de Thomas Savage, así como otros autores de Venecia 2021 también toman inspiración de la literatura. Maggie Gyllenhaal se basa en La hija oscura, de Elena Ferrante; la francesa de origen libanés Audrey Diwan recoge El acontecimiento, de Annie Ernaux, y el francés Xavier Giannoli filma su mirada sobre Las ilusiones perdidas, de Honoré de Balzac.

Los estadounidenses Paul Schrader y Ana Lily Amirpour también lanzarán sus nuevas cintas en el certamen que este año cuenta con el surcoreano Bong Joon-ho como presidente del jurado.

Estreno en Chile

Aunque todavía no tiene fecha de estreno en ninguna parte del mundo, ya se empieza a despejar quién se encargará de llevar a los cines del orbe la nueva película del director de El club.

En Estados Unidos la responsable será Neon (Parasite), mientras que en Chile, según ha podido confirmar Culto, la compañía que se quedó con los derechos es Diamond Films, que también estrenó Jackie durante el verano de 2017.

El espacio que ocupe en el calendario aún no está definido, pero estará inevitablemente condicionado con las posibilidades que se le vayan abriendo durante la temporada de premios. La cinta biográfica de Larraín sobre Jacqueline Kennedy cazó tres nominaciones, incluida la de Mejor actriz para Natalie Portman.