El legendario Tony Bennett cumple 95 años y se despide hoy de los escenarios

El de hoy es un día especial para Anthony Dominick Benedetto. El experimentado crooner nacido en Queens, intérprete de varios clásicos del jazz y el pop orquestado desde la década del 50 y una de las últimas leyendas vivas de la música popular estadounidense, cumple hoy 95 años aclamado por sus colegas, celebrado por toda la industria y saludado en redes sociales por estrellas de la talla de Robert De Niro (al igual que él, otro de los grandes íconos ítalo-americanos todavía en actividad).

Y es que no es cualquier cumpleaños para Tony Bennett. El cantante anuncia además el lanzamiento para octubre de un nuevo disco junto a Lady Gaga, titulado Love for sale, el mismo día en que materializa su despedida de los escenarios con el primero de dos conciertos en el Radio City Music Hall de Nueva York, esta noche y el jueves 5 de agosto.

En ambos shows también estará acompañado por la estrella pop de Poker face, su gran aliada artística de la última década. Juntos publicaron en 2014 el aplaudido álbum Cheek to cheek. Sobre su vínculo con el crooner, la cantautora lo definió de manera concluyente: “Me salvó la vida”.

Por si fuera poco, esta mañana el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que desde hoy y cada 3 de agosto se celebrará en la ciudad un día en honor al solista. “Es un honor para mí declarar el 3 de agosto como el Día de Tony Bennett en Nueva York, en honor al 95 cumpleaños de Tony y de las últimas actuaciones que dará en el Radio City Music Hall, escribió la autoridad en sus redes sociales.

“Pocos han contribuido más a la música y las artes en Nueva York que Tony. Feliz cumpleaños y feliz día de Tony Bennett”, agregó el gobernador.

El retiro de los escenarios del intérprete de I left my heart in San Francisco tiene que ver, más que con su avanzada edad, con el Alzheimer que se le diagnosticó al artista hace cinco años, pero que este no reveló públicamente hasta inicios de 2021. En los últimos años, Bennett logró seguir girando y grabando nuevo material, como el que lanzará con Lady Gaga en octubre.

Además, luego de Cheek to cheek, el crooner lanzó The silver linings en 2016 y Love is here to stay con la pianista y cantante Diana Krall, en 2018. Una muestra de vigencia de una de las últimas grandes voces del pop norteamericano.