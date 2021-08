Succession vuelve tras dos años: todo lo que sabemos de la temporada 3

Sin proponérselo como un objetivo desde su inicio, Succession se encumbró como una de las series que mejor capturó el clima político de la era Trump. La historia de su clan protagonista –poseedor del ficticio Waystar Royco, uno de los mayores conglomerados de medios de comunicación del mundo– ilustró mediante la sátira los privilegios y las miserias de los ricos, inspirándose tenuemente en poderosas familias de la vida real, como los Murdoch (dueños de Fox News) y los Redstone (ViacomCBS).

Pero, más allá de sus influencias, los Roy se alzaron como un grupo de personajes con un camino propio desde su primera temporada, estrenada en HBO en junio de 2018. Luego, en agosto de 2019, cuando volvió con su segunda tanda de capítulos, los puntos de conexión con los vaivenes globales se acentuaron, aunque el foco no dejó de estar en los matices que agregó al cruce de drama y comedia con el que aborda los destinos del patriarca, Logan, y sus retoños, Kendall, Shiv y Roman.

En octubre, dos años después de la emisión de sus últimos episodios, la ficción creada por el británico Jesse Armstrong volverá a la pantalla en un contexto que difiere de aquel que acogió su debut. Un regreso que, además, incluye caras nuevas de primer nivel y la exacerbación del conflicto entre Kendall y su padre luego de explosivo final del segundo ciclo.

Dónde comienza la tercera temporada

El segundo ciclo terminó con los Roy a bordo de un lujoso yate en el Mediterráneo y con Kendall protagonizando una conferencia de prensa en Nueva York. Para sorpresa de todos, en vez de asumir la culpa del escándalo al interior de la división de cruceros de Waystar Royco, el segundo hijo del clan expuso a su padre y decretó el final de sus días como principal cabeza del imperio. Un clavada de puñal que aún resuena en la cabeza.

La tercera temporada arranca retomando ese momento. Una vez que descienden de la embarcación, la familia se separa y toman distintos aviones, uno más costoso y otro algo más modesto, según detalla la revista The New Yorker en un extenso perfil al creador de la serie. “Logan elige dividir sus fuerzas en dos bandos: un grupo regresará a Estados Unidos mientras él y otros volarán a otra parte”, adelanta la publicación. No hay menciones a Kendall, quien deberá ejecutar otros movimientos para ganarle el pulso a su progenitor.

Las caras nuevas

La ficción ha convocado a un elenco de lujo para interpretar a personajes secundarios en sus anteriores temporadas. Ya pasaron por la serie Holly Hunter, Cherry Jones y Danny Huston. Esta vez la galería de fichajes suena tanto o más imponente. El sueco Alexander Skarsgård –un habitual de algunos de los mejores títulos de HBO– se pone en la piel de un CEO de una compañía de tecnología, mientras que Adrien Brody encarnará a un billonario activista que controlará parte de Waystar.

Hope Davis (Synecdoche, New York) interpretará a la hija de Sandy Furness, el dueño del conglomerado que rivaliza con Logan. En tanto, la actriz y cantante coreana Jihae Kim asumirá el rol de una jefa de relaciones públicas, Linda Emond tiene el papel de una funcionaria de alto rango de la Casa Blanca y Sanaa Lathan es una cotizada abogada de Nueva York.

Adrien Brody. Foto: Eamonn M. McCormack/Getty Images

La fractura del clan y la omisión a la pandemia

Luego de una segunda temporada en que vivió las consecuencias de una experiencia traumática, Kendall estaba listo para entregarse en sacrificio. A cambio de darle algo de aire a la crítica situación del conglomerado de la familia, ofrecería su cabeza ante los medios y los accionistas. Nada más alejado de la realidad. Finalmente decidió seguir con una agenda propia, y lo que abordará el tercer ciclo son las esquirlas de esa traición. “Dile que le trituraré los huesos para preparar mi pan”, expresa Logan en el primer adelanto de los nuevos capítulos, refiriéndose a su hijo en rebeldía.

En otro frente la serie examinará la relación entre Shiv y Tom, aparentemente quebrada tras su última conversación. De acuerdo a lo que sugiere The New Yorker, al menos una parte del penúltimo episodio transcurrirá en la campiña toscana, donde los actores Sarah Snook y Matthew Macfadyen grabaron una escena que su creador homologó con los momentos más íntimos y determinantes que ha vivido pareja al final de las anteriores temporadas.

A su vez, el regreso de la serie omitirá a la pandemia de su trama. Aunque Jesse Armstrong lo evaluó en algún momento, era una posibilidad ya desestimada en noviembre, cuando la serie pudo empezar a grabarse en Nueva York bajo protocolos sanitarios. No hay mascarillas ni alcohol gel para los Roy.

Brian Cox y Sarah Snook en el final del segundo ciclo. Foto: Graeme Hunter

El estatus de drama prestigioso

Westworld, Euphoria, Barry y Perry Mason son algunos de los títulos que debieran lanzar nuevas temporadas en HBO entre este y el próximo año. A la espera del estreno de la precuela de Game of thrones (House of the Dragon, en 2022), ninguna parece tan fundamental para el canal como Succession, que acaparó todos los premios con su segunda temporada, incluidos Emmy y Globos de Oro. El tercer ciclo deberá cargar con ese grado de expectativas, inédito hasta ahora para la ficción. Con su mismo creador al mando y una trama explosiva, nadie espera una tanda de episodios tibia y por debajo de lo mostrado previamente.