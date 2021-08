Cobra Kai, los Beatles, Maradona y DiCaprio: el reñido final de año del streaming

Su rodaje comenzó antes de la pandemia y su estreno se concretará cuando el mundo ya haya lamentado la muerte del personaje en el que se inspira. Maradona: Sueño bendito, la primera ficción basada en la carrera y vida de Diego Armando Maradona, hoy definió el viernes 29 octubre como el día de estreno en Amazon Prime Video.

Con tres actores diferentes a cargo de interpretarlo, sus diez episodios recorren la trayectoria del argentino desde sus orígenes en Villa Florito hasta su explosión como ídolo en Nápoles, rematando en la gesta del Mundial de México 1986. La plataforma detalló que lanzará un capítulo por semana, por lo que la historia aún estará en desarrollo en la pantalla cuando se conmemore el primer año desde la muerte del “10″, el 25 de noviembre.

Ingredientes que sin duda fueron evaluados a la hora de otorgarle fecha de debut a la producción, que se suma a un reñido final de 2021 en cuanto a series y películas. También en octubre volverá Succession, por lejos de lo mejor de la ficción actual y flamante ganadora de los Emmy en 2020. Su retorno será con una trama explosiva, con refuerzos como Alexander Skarsgård y Adrien Brody y terminando con dos años de ausencia obligada por las demoras que provocó el Covid en el rodaje de su tercer ciclo.

No fue el gran éxito que la compañía esperaba, pero The Morning Show tiene potencial para seguir creciendo de la mano de sus protagonistas, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, insertas en los oscuros rincones del mundo laboral y la televisión. Presentará su segundo ciclo en Apple TV+ a partir del 17 de septiembre, mismo día que Netflix lanzará la tercera temporada de la británica Sex education, una de sus mejores series, en parte porque es capaz de interesar tanto a jóvenes como a públicos de otras edades.

Netflix se guarda para diciembre el retorno de algunas de sus producciones más esperadas. Estrenará el segundo ciclo de The Witcher -que autoproclamó como fenómeno, aunque tiene margen para mejorar-, la cuarta temporada de Cobra Kai y el final de La casa de papel. En el caso de la serie española, ese será el momento en que mostrará sus últimos cinco capítulos; la primera tanda de su despedida arriba el próximo 3 de septiembre (el lunes 13 empieza a despedirse Brooklyn Nine-Nine, por Warner Channel).

Ese viernes 3 será un buen apronte para calibrar la lucha que protagonizarán las plataformas en la última parte del año: Amazon Prime Video ofrecerá una versión cinematográfica de Cenicienta con la cantante Camila Cabello como protagonista, mientras que Disney+ lanzará Happier Than Ever: Una carta de amor para Los Angeles, un show inédito de Billie Eilish presentando su segundo álbum.

La competencia en el streaming, por cierto, también se libra en el terreno musical. Disney+ fijó para el 25 de noviembre el debut de The Beatles: Get back, la primera de las tres partes del documental de Peter Jackson sobre el último disco del Fab Four. Un título que promete cambiar la forma en que se percibe la historia de los oriundos de Liverpool. También tiene estatus de imperdible el documental de Todd Haynes sobre The Velvet Underground, una reconstrucción de cómo la agrupación se volvió leyenda, que llegará a Apple TV+ a fin de año.

A la hora de dibujar el escenario de las películas, Netflix sigue llevando la delantera. En diciembre lanzará las nuevas cintas de Paolo Sorrentino (The Hand of God) y Jane Campion (The power of the dog), así como Don’t look up, con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, y el debut como directora de la actriz Maggie Gyllenhaal, basado en La hija oscura (2006), de Elena Ferrante. En octubre, en tanto, apostará por otra adaptación: la que realizó la peruana Claudia Llosa a partir de Distancia de rescate, de Samanta Schweblin. Y en noviembre será el turno de la superproducción Red notice, protagonizada por Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds, y del musical tick, tick...BOOM!, dirigido por Lin-Manuel Miranda.