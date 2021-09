Hacks: diario de una pareja dispareja (o la serie que hizo temblar a Ted Lasso)

Los Emmy 2021 se recordarán principalmente como la ceremonia en que brillaron The Crown, Ted Lasso y el streaming se asentó como una fuerza imparable de la ficción televisiva. Pero también por algunos episodios que amenazaron con alterar ese balance final. Como cuando, promediando la velada, una comedia que hasta hace cinco meses era una total incógnita levantó consecutivamente tres galardones. Una sorpresa considerando que, una semana antes, en el evento consagrado a los premios técnicos, no logró obtener ningún reconocimiento.

Producción original de la plataforma HBO Max, Hacks se presentó a los Emmy sin cartel de favorita y salió del evento como una de las series con mayor número de estatuillas. La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión la distinguió como Mejor actriz, Mejor dirección y Mejor guión, sembrando a ratos algunas dudas en torno al triunfo de Ted Lasso. Al final, la serie de Apple TV+ se terminó imponiendo como Mejor comedia, pero se acabó una racha de tres años en que la ganadora de ese premio también monopolizaba los principales trofeos de la ceremonia dedicados al género (The marvelous Mrs. Maisel, Fleabag, Schitt’s Creek).

La responsable es la historia que junta a una renombrada figura del stand up de Las Vegas y una joven escritora de comedia que, debido a un tweet inadecuado, se convirtió en una figura indeseable en la industria. Una ficción que a partir de esa lógica de fuerzas antagónicas urde una de las comedias más agudas y frescas del último tiempo.

“¿Cómo va Las Vegas? ¿Deborah y tú ya son Thelma y Louise?”, le pregunta en un momento con malicia su representante a Ava (Hannah Einbinder), a poco de conocer a la diva Deborah Vance (Jean Smart). La respuesta es un no rotundo: la dupla sostiene un tira y afloja permanente, desde que a la legendaria comediante le imponen trabajar con la escritora, pese a que durante toda su vida ha sido autora de sus propios libretos. Pero los tiempos cambian y, si no quiere perder fechas en la llamada Ciudad del Pecado, no le vendría mal un ajuste en su rutina.

Smart brinda una actuación con la electricidad propia de quien entiende los dilemas que enfrenta su personaje: una veterana de la industria que vive con dos corgis, maneja un Rolls Royce y lidia con la presencia de una hija inmadura, al tiempo que inevitablemente se asoma a la curva descendente de una carrera que ha forjado con empeño y rigor. Años en que, como le dice a Ava, en ocasiones ni siquiera le ha bastado con ser buena para asegurar la extensión y consistencia de su trayectoria.

En contraparte, la interpretación de Einbinder puede lucir algo más sobria, pero sin ella tampoco se comprende el éxito de Hacks. Le otorga humanidad a un joven talento de la comedia de Los Angeles que debe recomponer su vida tras irritar al medio con un chiste fome y fuera de lugar, y luego de terminar con su pareja (la chilena Lorenza Izzo). Es el eje millennial de una serie que se siente actual y vibrante, como el mismo retrato que la ficción ejecuta en torno a Las Vegas, una ciudad que aquí es mucho más que luces de neón, borracheras y casinos.

“Si pudiera haber encargado mi próxima serie a mi medida, habría sido esta. Era todo lo que buscaba y esperaba que fuera mi próximo proyecto”, reconoció Jean Smart a IndieWire, en medio de un momento extraordinario de su carrera, luego de brillar en Fargo (segunda temporada), Legion, Watchmen y Mare of Easttown. Finalmente, Hacks le otorgó su primer Emmy por una actuación principal y el cuarto de su trayectoria. Un premio que podrá aspirar a repetir, porque HBO Max, sabiendo el buen material que tiene entremanos, ya renovó la serie para una segunda temporada.