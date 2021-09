Latinoamérica vs J Balvin: Don Omar lo llama “ignorante” y Residente compara su música con un “carrito de hot dogs”

La historia parecía repetirse. Al igual que hace dos años, cuando diversas figuras del trap y el reggaetón latino se unieron para criticar al Latin Grammy por menospreciar -en su criterio- el género más popular de este siglo, esta semana el colombiano J Balvin volvió a usar las redes sociales para tratar de iniciar una segunda campaña contra el evento y boicotear los premios que otorga cada año la Academia Latina de la Grabación.

Claro que esta vez, a diferencia de 2019, el resultado fue muy distinto para el intérprete de In da Getto y Qué más pues?

“No nos valoran, pero nos necesitan. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, posteó Balvin el martes pasado, sólo horas después que se anunciaran los nominados a la edición 22 de los premios.

Allí el colombiano postula en tres categorías (“Estoy nominado, para que no vengan que estoy dolido”, aclaró en su mensaje): Canción del año, Mejor canción urbana por Agua y Mejor interpretación de Reggaetón por Tu veneno. Tres categorías importantes pero no las principales y por debajo en número en comparación a otros colegas, como Bad Bunny.

Para muchos artistas que hoy lo critican, ahí está la contradicción en el discurso de Balvin, quien no dijo nada contra los premios en 2020, cuando sí obtuvo más nominaciones importantes.

“Tú sólo sabes decir que las cosas no están bien porque no son como tú quieres”, dijo a través de Instagram su compatriota Li Saumet, vocalista de Bomba Estereo, arrobando en la publicación a J Balvin.

“Creo que ya es hora de entender que tu ego ha nublado tu mente y que mientras sigas haciendo esto de tratar de vender el arte como un negocio no verás la luz”, agregó la cantante, sintetizando una crítica que se arrastra hace tiempo entre diversos artistas colombianos contra el reggaetonero, sobre todo luego que no se manifestara durante las protestas que se generaron en ese país contra el gobierno de Iván Duque.

Más duro fue el puertorriqueño Residente, quien repasó a Balvin con un video que colgó en sus redes. “Para entender, porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, dijo el ex Calle 13 al colombiano, resaltando que muchos colegas sí fueron nominados.

Entre los cantantes que nombró el puertorriqueño están C.Tangana, Karol G., Ozuna, Mike Towers, y otros. Además, dijo que “todo esto sin contar a los demás artistas nominados, como Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade”.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades”, dijo Residente.

Y añadió: “Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”.”Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, criticó el rapero.

Además, le dijo: “Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos”.

“Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, cerró el ex Calle 13.

Balvin en 2021. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

“El género no empezó cuando usted llegó”

El cantante cubano Yotuel Romero, ex integrante del grupo Orishas y nominado en esta edición de los Grammy Latinos por su tema Patria y vida -donde dispara contra el régimen cubano-, también criticó a Balvin.

“Señor J Balvin el género no empezó cuando usted llegó, YA EXISTÍA y ya estábamos fajados”, dijo el artista en su perfil de Instagram.Romero argumentó que en 1999 el grupo musical Orishas fue nominado con el disco A lo cubano en la categoría Mejor álbum rock/alternativo ya que “no existía ni la categoría de rap” en aquel entonces.

“La categoría de rap y de hip hop la abrimos nosotros, la impulsamos nosotros. Artistas como Tego Calderón, artistas como Vico C, artistas que han cantado lo que pasa en la calle lo que ocurre en el día a día de nuestros países merecen el respeto”, señaló.

”¿Qué es para ti el artista urbano poderoso?, ¿Tener views? ¿Tener visitas? Se es un artista urbano poderoso cuando con una canción tu logras sacar un pueblo entero para las calles”, cuestionó Yotuel.

Otra leyenda del reggaetón y el género urbano, Don Omar, también disparó contra Balvin con un escueto pero demoledor tuiteo.

“¿Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”, posteó el puerrorriqueño.

