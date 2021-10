“Madre, discúlpame”: J Balvin pide perdón tras la polémica de su último videoclip

Ha sido un mes especialmente complejo para el reggaetonero colombiano J Balvin. Una temporada que lo ha tenido en el ojo del huracán y como blanco de críticas desde distintos sectores y a causa de diversas controversias. ¿La última? El videoclip que lanzó de uno de sus más recientes sencillos, Perra, acusado de misógino y racista incluso por parte de la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez.

No fue la única que cuestionó fuertemente el último trabajo del músico. La propia madre del artista, en una entrevista con la televisión colombiana, rechazó la letra y el mensaje discriminatorio hacia las mujeres que incluye el último single de su hijo, acompañado por la cantante Tokischa y un clip en el que -para muchos- denigra a mujeres afrodescendientes, a quienes las pasea con collares de perros.

Ante esto, Alba Mery Balvin, la madre del cantante, declaró al programa de TV Nos cogió la noche del canal Cosmovisión: “Cuando me enteré (de la canción), yo lo llamé y le dije: ‘¿Dónde está el Josecito que yo conozco?’... No sé ni qué decir”.

“No seguí viendo el video… pues no veía a mi Josecito por ninguna parte. No podemos idealizar a nadie, pues él tiene sus defectos y sus cualidades”, agregó la mujer, conocida por sus cercanos como “Albita”, quien pidió a los seguidores de J Balvin que no lo estigmaticen porque sencillamente su hijo “se equivocó”, consigna el portal de Semana.

Frente a esta situación el artista salió a enfrentar las críticas y los cuestionamientos. Y luego de bajar el criticado videoclip de las plataformas, se refirió a las palabras de su mamá.

“Quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y a la comunidad negra. Esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, pues lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración”, dijo Balvin en su Instagram.

”También me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos y en este caso a Tokischa, una mujer que apoya a su gente y su comunidad y también empodera a las mujeres”, añadió en la publicación.En el mensaje el colombiano detalló por qué decidió bajar el video hace ocho días, pero al ver qué siguieron con las críticas utilizó sus redes para “dar la cara” y hablar del tema.

Sobre ese punto, cerró refiriéndose a su mamá: “Madre, también discúlpame, la idea es seguir siendo mejor cada día”, cerró el artista.