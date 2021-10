Sanfic Industria exhibe la nueva serie de Los Prisioneros y filme de ganador del Oscar

En su edición 2017, Cannes incorporó en su selección oficial los regresos de Twin Peaks y Top of the Lake. Lo propio ha hecho en los últimos años el Festival de Venecia con títulos como The New Pope y Secretos de un matrimonio. Así, a pasos agigantados, las series dicen presente en los mayores eventos del cine del mundo, y la tendencia va al alza. Otra muestra: Succession, probablemente la gran historia televisiva del presente, mostró este mes en el Festival de Londres los primeros capítulos de su tercera temporada.

Las ficciones en formato seriado han crecido en prestigio y popularidad en los últimos años, y así también lo entiende Sanfic Industria, el primer encuentro cinematográfico en estrenar este tipo de producciones en Chile. En su décima versión –a desarrollarse entre hoy y el 5 de noviembre– contará en su programación con cinco series hasta ahora inéditas en el país.

Jorge González y las Cleopatras. Foto: @ArayaCorvalán

Según detalla Gabriela Sandoval, directora del certamen, la idea tiene como antecedente la exhibición de los dos primeros capítulos de la coproducción chileno-finlandesa Héroes invisibles, en el marco de Sanfic 2019.

“Como Industria –independiente a la programación del festival– teníamos la intensión de tener un espacio abierto al público con estrenos de series. Aunque la pandemia nos obligó a repensar nuestra vinculación con ellas, en ese momento nació Series Lab, nuestro laboratorio de proyectos para el Conosur, mientras seguíamos muy de cerca los estrenos de producciones latinoamericanas en otros mercados con la idea que en nuestra versión aniversario pudiéramos realizar proyecciones de manera presencial”, indica la realizadora. Ahora, explica, el plan es que a futuro se consolide como “un espacio en donde las plataformas y productoras puedan estrenar sus primeros capítulos, no solo a nivel nacional”.

El título que por lejos acapara más atención es Los Prisioneros, la ficción realizada por Movistar y la productora Parox sobre la vida de la banda sanmiguelina durante la segunda mitad de los 80. Un viaje por la construcción de La voz de los ‘80, su éxito latinoamericano y la relación con las Cleopatras, que cuenta con los derechos de las canciones de la banda. Encabezada por los actores Aron Hernández (Jorge González), Andrew Bargsted (Claudio Narea) y Diego Madrigal (Miguel Tapia), la producción viene debutar en Madrid, en Iberseries Platino Industria, donde mostró el primero de sus ocho episodios.

“La sensación y evaluación general es muy positiva, dado que ha recibido críticas muy favorables de público especializado y de la prensa”, señala Ariel Griffouliere, gerente de Desarrollo de Negocio Hogar de Movistar Chile. La exhibición de la serie en Sanfic Industria será dentro de la clausura del evento (4 de noviembre) y el acceso se encontrará reservado exclusivamente para invitados, mientras que su estreno oficial está fijado para el verano de 2022 en la plataforma Movistar Play. “Previo a esto, no descartamos ninguna posibilidad de difusión que lleve nuestros contenidos a todavía más personas”, apunta el ejecutivo.

En tanto, las otras cuatro series que llegan al certamen sí contarán con funciones abiertas al público en Matucana 100. Presente con dos de sus seis capítulos (miércoles 3 de noviembre), la ficción colombiana Vida de colores sigue las vertiginosas experiencias que vive un artista no binario de Valledupar cuando la mujer trans con la que vive es víctima de un ataque. Música, baile y un retrato de la costa de Colombia conducen una historia que en septiembre se impuso como ganadora del Premio Especial del Jurado en el prestigioso Festival Séries Mania (Francia).

Vida de colores

También con temática LGBTI, la argentina Cross (jueves 2) gira en torno a dos padres de familia que, en secreto, se reúnen con otros hombres a explorar su feminidad a través del transformismo. Sanfic Industria contará con sus ocho episodios de diez minutos. En tanto, desde el documental, Trans (miércoles 3) aborda el caso de la primera chica transgénero en ser reconocida oficialmente por el Estado argentino. La producción del cineasta Agustín Toscano (El motoarrebatador) mostrará su primer capítulo y es la única del grupo que llega en categoría de estreno mundial.

El país vecino cierra su participación con Esto no es un hotel (lunes 1), ficción que acaba de debutar en Canneseries y localmente también se exhibirá de manera íntegra. En clave de comedia dramática, pone el foco en una mujer que sufre un quiebre con su pareja y llega a vivir a la casa de su hija veinteañera.

Terror en funciones abiertas

Presentado por Fundación CorpArtes y producido por Storyboard Media, Sanfic Industria sigue siendo el área de Sanfic en el que se da impulso a los proyectos chilenos y latinos que verán la luz en los próximos años. La pandemia, sin embargo, gatilló que en el calendario se alejara del evento principal y que desarrollara su postergada versión 2020 en marzo pasado.

Separado en cinco secciones, y con la participación de más de 250 realizadores, el festival incluye en su selección los nuevos largometrajes de los directores nacionales Bernardo Quesney (Historia y Geografía) y Roberto Doveris (Proyecto fantasma) –ambas en post producción–, mientras que en una etapa más embrionaria se encuentra Lucio A. Rojas con El niño que nos regaló Venus.

De este último también se exhibe terminada Apps, película antológica de terror que reúne cinco cortometrajes y que se mostrará el miércoles 3 en Matucana 100. Dirigida junto a Sandra Arriagada, Camilo León, Samot Márquez y José Miguel Zúñiga, la cinta es parte de la primera edición de Sanfic Industria Mórbido Fest, la asociación que el evento inaugura con el reconocido certamen mexicano de terror Mórbido.

Mad God

“El objetivo es impulsar a nuevos creadores y poder contar próximamente con estrenos de películas de cine género de terror/fantástico en Sanfic o verlas en otras instancias internacionales o nacionales. Para ello es que estamos trabajando desde el espacio de laboratorio y sumando las alianzas necesarias que logren ese objetivo”, explica Gabriela Sandoval.

Además de Apps, se exhibirán cuatro filmes en proyecciones abiertas al público: Bienvenidos al infierno, de Jimena Monteoliva; Los minutos negros, de Mario Muñoz; Al 3er día, de Daniel de la Vega, y la animada Mad God, de Phil Tippett, leyenda de los efectos visuales de Hollywood y doble ganador del Oscar (Star Wars: El retorno del Jedi, Jurassic Park). Sólo esta última se exhibirá en la sala Insomnia de Valparaíso, el viernes 5.

Si el cierre del festival es con películas de género que no se han mostrado en el país, hoy la inauguración tendrá un enfoque más amplio: los actores Ignacio Achurra y Malucha Pinto, constituyentes integrantes de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, encabezarán el conversatorio “Hablemos de cultura en la nueva Constitución para Chile” a partir de las 20 hrs.