Mi disco favorito: Corazones de Los Prisioneros | por Entrópica

La productora, compositora y cantante Francisca Bascuñán ha cosechado un importante trayecto artístico vinculada a roles múltiples y a colaboraciones con figuras como Javiera Mena o Ignacio Redard.

Todo bajo el nombre de Entrópica, lanzando en octubre su más reciente disco, Sigma.

Pero a la hora de girar el radar hacia los músicos que idolatra, su dirección se va hacia el pop electrónico de los 90, en particular hacia un álbum que definió una era creativa para Los Prisioneros y una era personal para Jorge González.

“Mi disco favorito es Corazones, porque es un disco perfecto de inicio a fin, desde las letras, la producción musical de Gustavo Santaolalla es increíble... Y también me encanta eso de meter elementos en el pop que antes no se incorporaban, como el charango en Tren al sur; los sintetizadores de Con suavidad, que son muy duros a la vez y calzan perfectos con la temática del tema. Me encanta cómo empieza, cómo termina. Siento que cuando lo escuché se me abrió la cabeza con muchas cosas y creo que me hizo muy bien como productora, formó parte de mi forma de producir”.