Sally Rooney: el boicot de la gente normal contra Israel

Es de las autoras millennial mejor vendidas de nuestro tiempo por su libro Gente normal, y en octubre hizo noticia con el lanzamiento de su nueva novela: Dónde estás, mundo bello, la que ya se encuentra en las librerías de nuestro país vía Literatura Random House. Hasta ahí, es como cualquier noticia del ámbito literario.

Sin embargo, las cosas tomaron otro cariz cuando el pasado 12 de octubre, Sally Rooney (30) anunció que no cedería los derechos de traducción de su novela para Israel. ¿El motivo? la irlandesa apoya al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS, por sus siglas en inglés), el cual está llevando a cabo una campaña internacional contra el Estado de Israel, en protesta por las políticas que dicha nación lleva contra Palestina.

En su sitio web, la entidad señala estar inspirada en el movimiento anti-apartheid sudafricano y señala que su intención es “presionar a Israel a que respete el derecho internacional”.

“El BDS sostiene el principio elemental de que las y los palestinos tienen los mismos derechos que el resto de la humanidad -añade la entidad-. Israel mantiene un régimen de ocupación, colonialismo y apartheid sobre el pueblo palestino. Solo puede hacerlo porque tiene apoyo internacional. Los gobiernos no son capaces de exigirle cuentas, y las corporaciones e instituciones en todo el mundo colaboran con Israel para oprimir al pueblo palestino”.

De este modo, Rooney se sumó al boicot contra Israel. “Sencillamente no me parece correcto, en las circunstancias actuales, aceptar un nuevo contrato con una empresa israelí que no se distancie públicamente del apartheid y no apoye los derechos del pueblo palestino estipulados por la ONU”, señaló la escritora en declaraciones recogidas por El País.

Asimismo, la irlandesa agregó: “En este caso en particular, estoy respondiendo a un llamamiento efectuado por la sociedad civil palestina, incluidos todos los principales sindicatos de trabajadores y escritores”.

Boicot de vuelta y resistencia

Desde el país del medio oriente no se quedaron sentados mirando las ruedas. Dos importantes cadenas de librerías, Steimatzky y Tzomet Sfarim, decidieron retirar de la venta los libros de Rooney como protesta por sus críticas.

Un representante de la compañía Steimatzky aseguró a The Guardian que su cadena de librerías es “un escenario literario y un hogar cálido y acogedor para cualquier obra literaria con amor por la palabra escrita. Desde el momento en que se nos informó sobre el tema, como paso inmediato, retiramos los libros de la web”.

Pero no todo el mundo reaccionó así. Desde la editorial Modan, que ha traducido sus obras y las publica en Israel, se afirmó este 7 de noviembre que van a continuar vendiendo los libros de Rooney, pese a su postura contra el país.

“No apoyamos un boicot cultural, y por lo tanto seguiremos vendiendo las obras de Sally Rooney como siempre”, aseguró Tali Thelet, portavoz de la empresa, a la agencia de noticias AFP.

Dónde estás, mundo bello es la tercera novela de Rooney, tras Conversaciones entre amigos (2017) y Gente normal (2018), llevada a la pantalla chica en formato serie. En nuestro país se le encuentra a través de la plataforma Starzplay.