De Billie Eilish a Tony Bennett: quiénes encabezan las nominaciones para la próxima edición de los Grammy

Viejas glorias de la música popular, fenómenos recientes del pop y de las redes sociales, junto a un jazzista y estrella en ascenso del R&B que aparece como absoluto favorito, son los protagonistas en la carrera a la próxima edición de los premios Grammy, que se realizará el 31 de enero en el Staples Center de Los Angeles.

A menos de una de semana de la entrega de los Grammy Latinos, la Academia la Grabación, el organismo a cargo de organizar y escoger a los ganadores de la ceremonia anual que reconoce lo mejor de la música anglo de la temporada, anunció durante la tarde de este martes a los nominados para la versión 64 del evento.

Y entre los candidatos, una chilena: si el año pasado fue Camila Gallardo (Cami) quien sorprendió con una postulación a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, gracias a su disco Monstruo (2019) -categoría que finalmente ganó Fito Páez-, esta vez es el turno de Mon Laferte, quien con su penúltimo disco, Seis, compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, junto a Vicente Fernández, Natalia Lafourcade, Christian Nodal y Aida Cueva.

Será su primera vez en esta premiación y la única representante local de una ceremonia donde la presencia chilena, si bien ha sido históricamente escasa, comienza a consolidar una tendencia al alza para las artistas mujeres del país: en 2019, la saxofonista Melissa Aldana compitió en Mejor solo de Jazz Improvisado y desde entonces otras dos colegas han seguido sus pasos.

Ese protagonismo femenino, que ha sido la tónica de la industria en los últimos años, se extiende también a las categorías principales de los Grammy 2022, donde la mayor parte de las figuras que encabezan las candidaturas más estelares nuevamente son mujeres.

Es el caso de la cantautora H.E.R. y la rapera Doja Cat, ambas candidatas a ocho de los premios que se entregarán en enero, incluyendo las tres principales: Grabación del Año, Disco del Año y Canción del Año. La primera, gracias a su primer LP, Back of my mind, aunque Gabriella Sarmiento Wilson -su nombre real- está lejos de ser una novata en estas competencias, y sus baladas confesionales en clave R&B ya la han hecho acreedora de una decena de nominaciones y dos gramófonos en los dos últimos años.

En cuanto a Doja Cat, también acumulaba candidaturas al Grammy pero en esta temporada reaparece con mayor protagonismo y en apartados mucho más importantes. Todo un triunfo y una validación de parte de la industria para una de las mayores estrellas que ha generado la plataforma TikTok, hoy convertida en una máquina de singles para las listas de éxitos en EE.UU.

H.E.R. en el festival de Coachella. Foto: Amy Harris/Invision/AP File

Y si se trata de figuras femeninas del pop de los últimos años, dos de las mayores revelaciones recientes de la música en inglés llegan también como favoritas a la ceremonia de enero. Por un lado, la popular Olivia Rodrigo, exestrella Disney de 18 años y autora del hit de 2021 Drivers license, quien gracias al éxito de su disco debut (Sour) y sus canciones coloridas, de imaginario adolescente y lejanas al melodrama, aspira a siete premios. La misma cantidad de galardones por las que compite su compatriota Billie Eilish, quien a sus 19 años ya es una veterana en este evento y con su segundo disco, Happier than ever, espera repetir el aplastante triunfo que obtuvo en 2020, cuando se convirtió en la cantante más joven en quedarse con las tres categorías principales.

Pero es el músico de jazz y R&B Jon Batiste quien, al menos a nivel de números, aparece como el favorito indiscutido de esta edición del evento. Conocido por su rol de líder de la banda de acompañamiento del popular late show de Stephen Colbert, además de sus colaboraciones con leyendas de la talla de Stevie Wonder y Prince, Batiste tuvo su momento de gloria en la pasada edición de los Oscar, donde obtuvo la estatuilla a Mejor música original para la película animada Soul, de Pixar.

Ahora, con su octavo disco (We are) el músico aparece con once nominaciones para los Grammy de enero, muy por sobre el resto de sus colegas en cuanto a candidaturas, incluyendo las categorías principales. También le sigue de cerca Justin Bieber, con ocho postulaciones.

Jon Batiste con el Oscar en sus manos. Foto: REUTERS.

Algo más atrás quedaron a nivel de nominaciones figuras como Kanye West, con cuatro, y Taylor Swift, sólo con una a Álbum del año por Evermore.

Las candidaturas también dejaron espacio para algunos viejos conocidos de la escena. Es el caso de los suecos ABBA, quienes pese a su enorme catálogo e influencia en su apogeo durante los años 70 y 80, recién hoy van por su primer gramófono, como candidatos a Grabación del Año por I still have faith in you, uno de los sencillos del álbum que reunió al cuarteto tras cuatro décadas.

Otro histórico que va por los grandes premios es el legendario Tony Bennett, uno de los últimos sobrevivientes de la edad de oro de los crooners, quien a sus 95 años postula a seis galardones gracias a su último trabajo junto a Lady Gaga, Love for sale. Y el venerado Jay-Z, quien aparece en carrera por dos estatuillas en las categorías de rap, se convirtió ahora en el artista con más nominaciones de la historia de los Grammy anglo: 83 postulaciones, con las que supera al célebre productor Quincy Jones, que tenía 80.

Sigue leyendo en Culto

.