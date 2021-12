La cosecha de Mango Negro: Rubio, los planes en México y el esperado debut en Santiago

Un lanzamiento un año y medio después

Este es un show demasiado esperado, porque lo teníamos planeado para antes del Covid, se suspendió y ahora es el primer show que hago en Chile. Es también la primera presentación formal de Mango negro. Es heavy, porque han pasado casi dos años que no tocábamos y Mango negro nunca pudo presentarse en vivo, así como propiamente tal. Ahora me fui de gira por Norteamérica y siento que he tocado para la gente, pero aquí en Santiago no he tocado con gente, entonces es la primera vez, después de tanto tiempo.

Es muy loco porque saqué este disco en plena pandemia, entonces podría haber pasado desapercibido, pero al final fue lindo. Finalmente el disco habla mucho de lo que estamos viviendo como humanidad.

Amor a la mexicana: su reciente gira por Norteamérica

Fue increíble, no tocábamos hace dos años así que todo eso fue muy nuevo. También fui a formar banda mexicana y estuvo súper buena la experiencia, en cuatro días armamos un show de doce canciones.

Yo antes de la pandemia me iba a vivir allá a México, con la pandemia me cambiaron los planes, como a todos. Al final me enamoré y me quedé acá. Pero tenía ganas de armar un equipo en México para estar yendo y viviendo. Y esa es mi idea ahora, ir, volver y así.

Me encanta México, la energía que hay y cómo reciben mi arte también, Me siento muy querida y valorada, siento que allá valoran el arte de otra manera. Es lindo.

Con Rubio ya llevo casi cuatro años y sentí en este viaje los frutos de todo este tiempo. A México ya había ido con Rubio, pero no sé si fue la pandemia o qué pero la gente amaba ahora a Rubio, el público creció un montón, hicimos sold out en el DF. No me esperaba tanto amor hacia el proyecto y ahora vamos a volver. No sé, creo que se está cosechando ya tanta siembra que he hecho con el proyecto.

Los dos recitales y los cambios en el equipo

Lego (Moustache) había dejado la música en la pandemia, se había puesto a hacer pancito. Es un panadero estrella. Yo estuve probando a otras personas en la batería, porque además con Lego de alguna forma creamos la propuesta de Rubio en vivo. Entonces lo echaba mucho de menos. Y ahora volvió y estoy súper contenta.

Estamos súper contentos de volver a tocar todos, hay invitados también en este show, unas visuales muy bonitas. Hay cambios en el equipo también, unas energías renovadas. Yo también me siento muy distinta como artista, el mensaje que quiero expresar. El enraizamiento que siento con mi arte es muy distinto ahora, siento que dentro de todo me hizo bien la pandemia, en la forma de compartir mi arte.

Invierno

Invierno es un tema que no es parte del disco, lo hice en pandemia, en mi casa, en el compu, muy bajo perfil, y lo quise compartir porque hace rato no sacaba nada. Y ahora viene el tercer disco, lo tengo bien avanzado. Va a salir el próximo año y creo que si sale todo bien a principio de año estaré sacando los primeros singles.

Ahora voy a México de nuevo, voy a estar en una gira por Estados Unidos nuevamente en febrero, y ahí estamos planeando más conciertos, espero quedarme un mes.

Rubio además últimamente está sincronizando mucho para películas y series, viene una serie importante mexicana donde Rubio es el soundtrack. Así que me he metido en el cine, que es algo que siempre anhelé, porque siempre me he imaginado a Rubio muy cinematográficamente y eso es algo que se ha dado ahora, lo que me tiene muy contenta.