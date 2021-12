The New York Times destaca a Seis de Mon Laferte entre los tres mejores discos del año

Ya en noviembre pasado las páginas dedicadas al arte y la música de The New York Times habían puesto su atención en el especialmente prolífico año de Mon Laferte. En una entrevista firmada por el experimentado Jon Pareles, reconocido autor y crítico de música popular titular en el diario estadounidense, el periódico destacó los dos lanzamientos discográficos que la cantautora chilena presentó este 2021, los muy disímiles y celebrados Seis y 1940 Carmen, y cómo en estos la solista demostró “tener una voz distinta para cada tipo de pasión”.

Los elogios del referente de la prensa norteamericana no quedaron ahí y ahora, en su resumen anual de los mejores álbumes de la temporada, el mismo diario ubicó a Seis como el tercer mejor disco de la presente temporada en todo el mundo.

Un nuevo triunfo para la artista viñamarina al cierre del año, quien hace dos semanas se convirtió en la chilena más ganadora del Grammy Latino al obtener su cuarto gramófono (a Mejor Disco Cantautor) precisamente por Seis, el LP donde abraza, a su manera y sin cálculos ni ataduras, la variada música regional mexicana que ha inspirado buena parte de su carrera reciente.

“A veces, los visitantes pueden ver lo que los residentes dan por sentado. Mon Laferte es de Chile, pero vive desde hace más de una década en México y se ha sumergido en su música”, dice The New York Times en su ránking de lo más destacado de 2021, donde el mismo Pareles ubica a Seis entre los tres hitos de la temporada junto a Deja, de los colombianos Bomba Estéreo, y a Outside child de la canadiense Allison Russell.

“En Seis escribió canciones que se inspiran profundamente en las tradiciones regionales mexicanas - mariachi, banda, ranchera, corrido, norteño - para cantar, con una voz que puede ser burlona o furiosamente incendiaria, sobre pasiones profundas y traiciones igualmente profundas”, señala la publicación sobre el álbum de la chilena.

De alguna forma, el penúltimo trabajo de estudio de Mon Laferte se encamina a convertirse en uno de los más exitosos de su discografía. De hecho, sólo días después de triunfar en los Grammy Latinos, la viñamarina recibió su primera nominación a los premios Grammy de Estados Unidos por el mismo disco.

Así, la autora de La trenza abrirá el 2022 como una de las candidatas para quedarse con el gramófono al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, al que también postulan Vicente Fernández, Natalia Lafourcade, Christian Nodal y Aida Cuevas.

La ceremonia está fijada para el próximo 31 de enero en el Staples Center de Los Angeles.