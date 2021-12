Coldplay vuelve a Chile en 2022 y tocará en el Estadio Nacional

La cartelera de conciertos de 2022 sigue sumando protagonistas estelares y ahora son los británicos Coldplay quienes preparan las maletas para su regreso a Chile. Si bien el anuncio aún no ha sido oficializado por el grupo ni por la productora a cargo del espectáculo, lo concreto es que el conjunto que lidera Chris Martin aterrizará en Santiago en septiembre de 2022 con la gira promocional de Music of the spheres (2021), su noveno y más reciente disco.

El concierto por ahora está fijado para el 23 de septiembre del próximo año en el Estadio Nacional, en otro de los megaeventos que se proyectan en el país para 2022. Una temporada en que las grandes figuras internacionales volverán a presentarse ante el público chileno luego de dos años sin grandes espectáculos en vivo, a causa de la pandemia.

De hecho, Metallica y el canadiense Justin Bieber ya confirmaron sus propias actuaciones en el estadio de Ñuñoa para abril y septiembre del próximo año, respectivamente.

Un concierto lleno de colores: Coldplay en el Estadio Nacional

En el caso de Coldplay, será su segunda vez en el Estadio Nacional, donde ya se presentaron en abril de 2016, con su gira A head full of dreams.

El retorno de los ingleses a la región incluye también un paso por el festival brasileño Rock in Rio -ya oficializado por la banda-, fijado para el 10 de septiembre, al que le seguirán fechas en Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires.

El Music of the Spheres World Tour, la octava gira de conciertos realizada por la banda británica, se anunció el 14 de octubre pasado, en paralelo al lanzamiento del álbum del mismo nombre, que marcó el regreso del grupo después del peak de la pandemia de Covid-19.

Por ahora, la primera fecha confirmada del recorrido mundial será el 18 de marzo en el Estadio Nacional de San José de Costa Rica, para luego continuar por México, Estados Unidos, Europa y posteriormente Sudamérica.

Junto con el anuncio, el grupo lanzó un plan detallado que busca minimizar el impacto medioambiental de su próxima gira, que entre otros aspectos incluye la reducción de 50% de dióxido de carbono generado a partir del tour.

En ese sentido, el grupo adelantó que si bien los shows contarán con gran cantidad de efectos visuales y de confeti, están invirtiendo en “una nueva generación de pirotecnia sostenible” que tengan menos carga explosiva, nuevas fórmulas que reduzcan en gran medida o eliminen los productos químicos nocivos“, que “el confeti utilizado durante el espectáculo será 100% biodegradable y requerirá significativamente menos gas comprimido para el encendido que en giras anteriores“, y que las pulseras LED estarán hechas de materiales 100% compostables de origen vegetal”.