El megafestival español Primavera Sound tendrá su primera edición en Chile en 2022

Después de un año y medio sin conciertos internacionales y en medio de una paulatina reactivación de los espectáculos masivos, un gigante de la música en vivo prepara su llegada a Chile y remece el tablero de la industria local.

Primavera Sound, el festival creado hace dos décadas en Barcelona y uno de los mayores y más importantes eventos musicales del mundo, aterrizará en Chile en noviembre de 2022. Será el debut en suelo local de una de las franquicias más prestigiosas y cotizadas por el pop, el rock, el indie y la electrónica internacional, así como la primera versión en Sudamérica de un encuentro que en los últimos años ha sido epicentro de algunos de los más importantes hitos en vivo de la música popular y alternativa del Hemisferio Norte.

Según confirman a Culto desde Rock Stgo, la productora nacional a cargo de su aterrizaje, la primera edición de Primavera Sound Santiago se realizará entre el 7 y el 13 de noviembre del próximo año y tendrá como sede principal el Parque Bicentenario de Cerrillos, el predio urbano de grandes dimensiones y extensas áreas verdes que durante casi un siglo funcionó como aeropuerto, para en 2010 transformarse en un proyecto urbanístico.

El Parque Bicentenario de Cerrillos será la sede principal de Primavera Sound Santiago.

El mismo recinto donde se emplaza actualmente el Centro Nacional de Arte Contemporáneo y que en 2015 acogió la primera edición del festival rockero Santiago Gets Louder, cuyas 250 hectáreas de extensión y conectividad con el metro -con estación de Línea 6 cercana- terminaron por convencer a los productores del evento barcelonés de exportar la franquicia a Chile y montar el espectáculo en la zona surponiente de la capital, donde se montarán cerca de seis escenarios.

Pero no toda la acción se limita a Cerrillos: aplicando el modelo que desde hace años desarrolla el evento español, la réplica chilena de Primavera Sound también pretende involucrar a la ciudad completa, con una programación artística que se extenderá durante toda una semana y abarcará varios puntos de Santiago, incluyendo el circuito de salas y teatros para la música en vivo.

Tanto el cartel de artistas del festival como los detalles de la venta de entradas se darán a conocer en los próximos meses. Por ahora, lo concreto es que se contempla una parrilla de más de un centenar de grupos y solistas tanto nacionales como extranjeros, la que -siguiendo la línea editorial del festival madre- buscará reunir propuestas emergentes y de vanguardia con figuras consolidadas, como parte de una curatoría que históricamente ha apuntado a un paladar más selecto y alternativo, con un público objetivo algo más adulto que el de otros megaeventos similares.

La presentación oficial del proyecto se realizará durante este mediodía en el parque de Cerrillos, en una actividad donde estarán los promotores nacionales del evento junto a diversas autoridades, como el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; el director de ParqueMet, Martín Andrade; el Gobernador Metropolitano Claudio Orrego y la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse.

El anuncio de esta mañana es parte de un plan de expansión mayor por parte de la franquicia, que en 2012 se exportó a Portugal y en 2022 debutará también en Los Angeles (EE.UU.), en el caso de este último con una programación que incluye -según se reveló ayer- a Arctic Monkeys, Lorde, Nine Inch Nails, Kim Gordon y la chilena Paloma Mami, entre otros.

“Nuestro festival va a tener alrededor de seis escenarios distribuidos por todo el parque, con distintas opciones de música. El montaje abarca aproximadamente 60 hectáreas del parque Cerrillos, dándonos así un gran ambiente y un gran espacio para nuestros asistentes”, detalla a Culto Felipe Araya, director general de Rock Stgo y responsable del desembarco del espectáculo, que a lo largo de su historia ha contado en su sede del Parc del Fórum con nombres como The Cure, Radiohead, Pixies, Arcade Fire, Queens of the Stone Age, PJ Harvey, Marianne Faithfull, The National, Kendrick Lamar, Neil Young, Sonic Youth, Portishead, Pet Shop Boys, Pavement, Echo & The Bunnymen, Lou Reed, My Bloody Valentine, Pulp y Patti Smith.

Según explican los promotores locales, “la cantidad de artistas va variando, pero debiésemos tener entre 100, 150 artistas durante la realización del festival”. En ese sentido, adelantan que pese a la diferencia de fechas, el cartel santiaguino sí coincidirá en algunos nombres con los de las versiones española y estadounidense.

“Que el festival más importante de Europa haya elegido a Chile como destino nos llena de orgullo, pero no es algo azaroso. Nos habla de una industria nacional sólida que se ha venido profesionalizando de la mano de grandes artistas locales y de técnicos de primer nivel”, señala el director de Rock Stgo. La misma compañía que adquirió los derechos para traer a Chile la franquicia Rock in Rio, proyecto que por ahora y a causa de la pandemia se encuentra sin fecha definida para su debut en el país.

“Por otra parte, los parques con los que cuenta la Región Metropolitana, bajo la eficiente gestión de ParqueMet, específicamente el Bicentenario de Cerrillos, nos dan la oportunidad de realizar un festival de esta envergadura”, añade el promotor. “Que los espacios públicos del país se abran a entregar experiencias musicales como esta a toda la ciudadanía es una de las razones por la que festivales internacionales aterrizan con confianza en nuestro país”.

A través de un comunicado oficial, el director de Primavera Sound, Gabi Ruiz, señala “La relación entre Primavera Sound y Chile viene de lejos, pero no solo por todos los grandes artistas chilenos que han pasado por el festival. Siempre ha habido una gran relación con instituciones chilenas y, de hecho, Chile ha sido uno de los países que más veces nos ha acompañado en Barcelona dentro del marco de Primavera Pro”.

“Un Primavera Sound en Santiago es la mejor manera de llevar esa relación al siguiente nivel y seguir creando comunidad. Un Primavera Sound en Chile era, pues, necesario. Tenía que pasar”, agrega el mentor del evento español.

A una década del aterrizaje en Chile de la franquicia Lollapalooza, y ad portas de una temporada de conciertos que tendrá como eje la reactivación, Chile vuelve a ser noticia mundial en el circuito de los festivales.