Chris Noth, estrella de Sex and the City, es acusado de violación por dos mujeres

Chris Noth, uno de los protagonistas masculinos de la popular serie Sex and the City, así como de su secuela, And just like that -estreno reciente de HBO Max- es acusado de abusos sexuales por parte de dos mujeres, las que señalan que el actor las violó en dos hechos distintos que habrían ocurrido hace más de una década.

En un reportaje publicado el jueves en The Hollywood Reporter, dos mujeres que no se conocían entre sí y que sólo se presentaron con seudónimos, Lily y Zoe, acusaron a Noth, de 67 años, de haberlas agredido sexualmente en incidentes separados de principios de la década de 2000.

Ante el revuelo generado, el actor que interpreta a Mr. Big en la producción salió al paso y negó los hechos por los que se le acusa, al tiempo que cuestionó el momento en que estos salieron a la luz pública. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, dijo Noth en un comunicado al medio USA Today.

“Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, pero ‘no siempre significa no’ y esa es una línea que nunca crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”. añadió.

Zoe, quien se acercó a The Hollywood Reporter en octubre, le dijo al medio que conoció a Noth en 2004 cuando tenía 22 años y trabajaba en una “compañía de alto perfil donde Noth y otras celebridades tenían negocios regularmente”, según THR.

La mujer detalló que el artista coqueteó con ella y finalmente la invitó a la piscina de un edificio de West Hollywood antes de pedirle que fuera a su apartamento, donde dijo que la violó.

Zoe dijo que fue con un amigo al Centro Médico Cedars-Sinai, donde le dijo al personal que había sido agredida, pero que no le dijo a la policía quién la había agredido por temor a represalias y a que no le creyeran.

Lily, por su parte, se puso en contacto con The Hollywood Reporter en agosto. Allí contó que conoció a Noth en un club nocturno de Nueva York en 2005, cuando tenía 25 años. Dijo que él la invitó a cenar antes de invitarla a regresar a su apartamento, donde ella “él la besó, pero se sintió incómoda con sus avances sexuales y estaba “casi llorando” cuando tuvo relaciones sexuales con ella. La mujer aseguró que se sintió “totalmente violada” después y se lo contó a un amigo, pero se negó a alertar a la policía.

Las acusaciones fueron seguidas por una publicación en redes sociales de la actriz Zoe Lister-Jones, quien trabajó con Noth cuando protagonizó la serie La ley y el orden y ella fue una estrella invitada. Allí la actriz reveló su opinión de su colega de forma contundente (junto a un spoiler de la trama de And just like that).

“La semana pasada, mi amiga me preguntó cómo me sentía por la muerte de Mr. Big en And just like that, y le dije, honestamente, que me sentía aliviada”, escribió en Instagram. “Me preguntó por qué y le dije que era porque no podía separar al actor del hombre, y el hombre es un depredador sexual”.