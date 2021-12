“El cinismo en la ficción me repugna”: la última entrevista de Anne Rice

Fue poco antes de su muerte, el pasado 11 de diciembre, cuando la escritora Anne Rice concedió una entrevista para el matutino The New York Times. La última que daría en vida.

Fue una conversación profundamente literaria. Rice habló de sus hábitos de lectura. Señaló que en el momento en que se le entrevistó, en su velador estaban la biografía de Peter Ackroyd sobre Shakespeare y un libro científico: El mundo ante nosotros: cómo la ciencia está revelando una nueva historia de nuestros orígenes humanos, de Tom Higham.

Incluso, cuando se le consultó por el último gran libro que había leído, mencionó una biografía. “Abe: Abraham Lincoln en su época, de David S. Reynolds. Es una auténtica fiesta para los amantes de la historia y la recomiendo de todo corazón. Conocí a Reynolds por primera vez gracias a su maravillosa biografía de Walt Whitman”.

Para alguien que se hizo conocida por incursionar en el género fantástico -aunque con mucho guiño a lo real- es extraño que mencione libros de no ficción. Pero resulta que la autora de Entrevista con el vampiro efectivamente era alguien que leía principalmente libros de esa índole. Así lo dijo cuando se le preguntó por sus géneros favoritos.

“Consumo vorazmente no ficción, específicamente historia y biografías de grandes artistas y personajes históricos. Cuando consumo ficción, lo cual es raro, en su mayoría son obras de gran ambición de generaciones pasadas. Historias de inmenso alcance como las de Dickens y Tolstoi. Lo que hoy se considera la novela literaria moderna, con su enfoque en el realismo, nunca me ha conmovido profundamente. Me vi a mí mismo profundamente en desacuerdo con ese género cuando comencé a publicar por primera vez en la década de 1970″.

La mención a Dickens y Tolstoi se debe a que Rice era más bien lectora de clásicos. “No consumo tanta ficción contemporánea”, señaló. Aunque de todos modos siempre tenía margen para uno que otro libro que se colara. “Algunas excepciones han sido mi delicioso descubrimiento de novelas de Kristin Hannah y Louise Penny en los últimos años. Pero cuando estoy trabajando en una novela, siento que la investigación nunca termina y tengo la suerte de poder tener una biblioteca extensa aquí en mi casa”.

Asimismo, Rice señaló que en su biblioteca, sorprendentemente, existe una buena cantidad de libros científicos. “Algunos se sorprenderán por el gran volumen de escritos científicos que poseo. Cuando inventas mundos alternativos y cosmologías sobrenaturales, puede ser increíblemente inspirador leer sobre lo poco que sabemos todavía sobre la estructura subyacente del universo”.

¿Qué es lo que más le conmueve de una obra literaria?

Nada rivaliza con la profunda seriedad y compasión con que Tolstoi describe a sus personajes. Y creo firmemente que escribió sobre mujeres de una manera más profunda y sofisticada que la de muchos escritores de la actualidad. Siempre he tenido un amor profundo y permanente por mis personajes, y me conmueve cuando otro escritor muestra la misma pasión. El cinismo en la ficción me repugna al igual que el desdén de un autor por todos sus temas.

Experiencia lectora

Como muchos, Rice solía leer en un sillón reclinable, con una lámpara de cuello de cisne inclinada sobre mi hombro. Además, y en línea con el pensamiento de Umberto Eco, solía hacer subrayados en sus libros, y como Julio Cortázar, hacía notas en las páginas.

“Soy una subrayadora diligente y tomo notas en los márgenes casi constantemente. Esto es tan cierto con los libros que leo para la investigación como con la ficción que saboreo y disfruto una y otra vez”. Tanto era así, que por la misma razón no usaba Kindle o medios electrónicos para leer. “Mi hijo, Christopher (quien también es mi coautor de Ramsés el Maldito: El reinado de Osiris), ha intentado repetidamente que me una a la revolución de la lectura digital, pero me resisto. Estoy demasiado enamorada de hacer notas escritas a mano en toda la página”.

¿Distingue entre ficción “comercial” y “literaria”? ¿Dónde está esa línea para usted?

No lo creo, y creo que los grandes novelistas de nuestro tiempo han llevado a la distinción con arietes al intentar obras de inmensa grandeza y alcance.

¿Cómo organiza sus libros?

Tengo la suerte de mantener una gran biblioteca aquí en mi casa en el Valle de Coachella, y tengo un personal dedicado y cariñoso que me ayuda a organizar y reorganizar incesantemente secciones de la misma cuando surge la necesidad. No se parece en nada a lo que solía ser cuando vivía en Nueva Orleans y mantenía cavernosas salas de libros en mis casas en Garden District o en el edificio de St. Elizabeth. Para que mi biblioteca alcance su tamaño actual, tuve que regalar muchos libros. A veces los vendo a través de Powell’s en Portland, Oregón. El hecho de que tantos tengan mis notas escritas a mano en los márgenes atrae a algunos de sus compradores.

Además, en un ejercicio de ficción, se le consultó en el caso de que esté organizando una cena literaria. ¿a qué escritores, vivos o muertos, invitaría? Rice señaló: “Tolstoi y Dickens, sin duda. Y quizás mi difunto esposo, Stan, que fue un brillante poeta y pintor. Lo extraño terriblemente. Estuvimos casados por más de 40 años antes de que él muriera de un tumor cerebral en 2002″.