Religión y sexo según Paul Verhoeven: Benedetta llega a los cines en Chile

“Si este es el canto del cisne de Verhoeven, es una despedida perfecta”, reseñó con entusiasmo The New York Times. En otra esquina, el portal especializado IndieWire opinó: “No puede evitar sentirse como uno de los esfuerzos más mansos de Verhoeven”.

Conservando intacta su capacidad para fascinar e irritar a sus 83 años, el veterano director de El vengador del futuro y Elle volvió en julio con su primer largometraje desde 2016, Benedetta, inspirado en el libro Immodest acts: The life of a lesbian nun in Renaissance Italy (1986), de Judith C. Brown. Lo estrenó en el marco del último Festival de Cannes, y desde entonces se ha ganado una recepción mayoritariamente favorable (fue incluido en el top 10 de la prestigiosa Cahiers du Cinéma) pero no exenta de revuelo.

Basado en la vida de Benedetta Carlini (1591-1661), el filme se instala a fines del siglo XVII para contar la historia de una monja (Virginie Efira) de un convento de la ciudad italiana de Pescia que empieza a tener visiones eróticas con Jesús, despertando las suspicacias de su madre superiora (Charlotte Rampling).

Mientras afuera del lugar la amenaza es la peste negra, otro agente externo remece a la comunidad religiosa: llega una novicia llamada Bartolomea (Daphne Patakia) de la que la protagonista se enamora perdidamente.

Tras su debut en Estados Unidos a inicios de este mes, la película fijó su estreno en cines chilenos para el próximo 3 de febrero de 2022, marcando uno de los hitos de la cartelera del verano.

Aquí puedes revisar su trailer: