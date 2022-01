Keanu Reeves se acerca a protagonizar una serie producida por Scorsese y DiCaprio

Luego de volver a encarnar a sus personajes en Matrix y Bill y Ted, además de terminar de filmar la cuarta parte de John Wick, Keanu Reeves parece listo para asumir su primera gran protagónico en una serie estadounidense.

El actor aparece como el principal candidato para estelarizar The devil in the White City, la adaptación televisiva de la exitosa novela de 2003 que Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese vienen intentando llevar a la pantalla desde hace una década, y que ahora se trabaja como un proyecto televisivo para la plataforma Hulu.

Escrita por el autor estadounidense Erik Larson –y traducida al español como El diablo en la Ciudad Blanca–, la historia sigue a un arquitecto y a un asesino en serie que trabajaron juntos en el diseño y construcción de los pabellones de la Exposición Universal de Chicago, en el año 1893. No se ha revelado cuál de los dos papeles sería el que interpretaría la estrella de Punto de quiebre.

Deadline, que publicó que Reeves está a un paso de firmar su incorporación, también informó que se mantienen las coordenadas previas de la serie: DiCaprio y Scorsese ejercen como productores ejecutivos y Todd Field (En la habitación, Secretos íntimos) está contemplado como el director de los dos primeros episodios de la ficción.