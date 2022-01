Chris Noth es eliminado del final de And Just Like That… tras las acusaciones de abuso sexual

Descrita como una continuación de Sex and the city, la serie And just like that… (HBO Max) le permitió al actor Chris Noth volver a interpretar a Mr. Big, el interés romántico de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Una participación –spoilers a continuación– que marcó un regreso y enseguida una sorpresiva despedida, porque el personaje muere de un ataque cardíaco al final del primer capítulo.

Tras el estreno de ese episodio, el medio The Hollywood Reporter informó sobre dos acusaciones de abuso sexual en contra de Noth, ocurridas presuntamente en 2004 y 2015. Luego, el testimonio de una tercera mujer fue publicado por The Daily Beast.

La última consecuencia de esas revelaciones tiene que ver específicamente con el retorno de And just like that… y su papel. Si bien Big está muerto en la historia, estaba considerado que el rol apareciera brevemente en el capítulo final, que llegará a la plataforma de streaming la primera semana de febrero.

Chris Noth. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP, File

En este, según especifica el portal TV Line, Carrie viaja a París para esparcir las cenizas de su pareja en el río Sena, momento en que –licencias aparte– Big se le aparece. Ahora, afirma el medio, esa pequeña escena que ya estaba filmada entre Noth y Parker fue eliminada del montaje final del episodio.

Previamente, tras las denuncias en su contra, la empresa de aparatos de ejercicio Peloton bajó de las redes un comercial que traía de vuelta al actor en su personaje de Sex and the city.

A eso se sumó que luego fue despedido de la serie The Equalizer, donde tenía un rol secundario, y su agencia de representación terminó su contrato. El intérprete de 67 años ha negado permanentemente las acusaciones, llamándolas “categóricamente falsas”.