“Laurel Hell”: todo lo que se sabe sobre el retorno de Mitski

“Laurel Hell es una banda sonora para la transformación, un mapa hacia el lugar donde la vulnerabilidad y la resiliencia; la tristeza y el deleite; el error y la trascendencia, pueden asentarse dentro de nuestra humanidad. Todos pueden verse como dignos de reconocimiento y, en última instancia, de amor”. Con estas palabras describía Mitski Miyawaki en noviembre del año pasado lo que será su nuevo álbum.

Tras casi cuatro años de inactividad, la cantante publicaba el 5 de octubre del 2021 el primer adelanto de su retorno en los estudios. Pero las sospechas sobre un nuevo trabajo de la artista comenzaron a fraguarse varios días antes del estreno. Tras el éxito de su disco anterior Be the cowboy –considerado por la crítica musical como uno de los mejores álbumes de 2018-, la artista cerró sus cuentas en Instagram y Twitter, que utilizaba sólo para la promoción de su trabajo.

Sin embargo, el 1 de octubre estas fueron reactivadas, dando a entender con ello que próximamente se tendrían noticias respecto al nuevo trabajo de Mitski. Working for the knift fue el primer sencillo en ser lanzado, también acompañado por su respectivo video musical y acumulando más de 2.8 millones de vistas en su cuenta de Youtube.}

The only heartbreaker y Heat lightning son los otros dos sencillos de Laurel Hell que han sido estrenados hasta la fecha, vaticinando lo que será el regreso de Mitski a los escenarios. El 5 de octubre pasado, se lanzó la calendarización del tour que llevará a la cantante a varias ciudades de Estados Unidos y Europa.

EL primero de ellos está fijado para el 17 de febrero en Asheville, localidad ubicada al oeste del estado de Carolina del Norte, en el teatro The Orange Peel. El cierre de la gira promocional del álbum será el 19 de mayo, en Munich, Inglaterra. Cabe destacar que, según consigna en el sitio oficial de la artista, todas las entradas de la gira ya se encuentran agotadas.

El camino al éxito de Mitski

Mitski Miyawaki nació en Mie, Japón, en septiembre del 1990. Hija de padre estadounidense y madre japonesa, inició su carrera el 2012, a los 22 años.

Primero estudió cine en la universidad Hunter College, pero al poco tiempo decidió dedicarse profesionalmente a la música. Entró a la Universidad de Nueva York para estudiar composición, donde escribió sus dos primeros álbumes, Lush (2012) y Retired from sad, new career in business (2013) como proyectos académicos, los que luego alojó de forma independiente en la plataforma Band Camp.

Pero el disco que marcaría definitivamente su estilo llegaría al año siguiente. Con Bury me at makeout creek, lanzado el 2014, Mitski se desprendió de las composiciones con el piano y más bien orquestales que habían marcado sus primeros dos álbumes. Ahora, su capacidad lírica característica se complementaba con un sonido más pesado, a través del uso de guitarras con texturas más crudas que tuvieron como resultado un disco de rock alternativo que otorgó notoriedad a su trabajo, además de ser su primer álbum grabado bajo el alero de una discográfica, Doube Double Whammy.

En diciembre del 2015, Mitski firmó con el sello Dead Oceans, junto a quienes grabó el resto de sus discos. Puberty 2 (2015) y Be the cowboy han sido sus trabajos más ovacionados por la crítica musical. Your best american girl, single de Puberty 2, fue nombrada por la revista Rolling Stone como una de las diez mejores canciones de la década del 2010, mientras que su último disco fue nombrado el álbum del año 2018 por los sitios estadounidenses Pitchfork, Vulture y Consequence of Sound.

La canción Nodody se alzó como un himno icónico de su carrera, caracterizado por una melodía más inclinada al pop y una letra que problematiza la soledad. En entrevista con el sitio musical Genius, la cantante comentó que la motivación que la llevó a componer dicha canción fue un viaje a Malasia, uno de los países en que vivió parte de su infancia.

“Pensé que sería genial, excepto que no me preparé para lo extrañamente solitario que sería estar sola en un país donde nadie me conoce, mientras todos los demás están de vacaciones con su familia y amigos”, confiesa a Genius.

Mitski en Primavera Sound 2022

El único recital que figura con entradas disponibles en el sitio web oficial de Mitski es el festival Primavera Sound, donde la cantante se presentará el 16 de septiembre en su versión de Los Ángeles, California.

Allí compartirá escenario con artistas como Arctic Monkeys, Lorde, Clairo, Cigarettes After Sex y la chilena Paloma Mami.

Line up del festival Primavera Sound para Los Ángeles. Créditos imagen: Primavera Sound

El festival español anunció que unas semanas su arribo en Latinoamérica, con versiones en Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile. Aunque aún no se confirma el line up para Latinoamérica, existen expectativas por parte de los fanáticos de que el festival –a celebrarse en noviembre en Chile- pueda traer el primer recital de la artista en territorio latinoamericano.