Anuncian nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll: Eminem y Duran Duran aparecen por primera vez

Uno de los mayores reconocimientos a la trayectoria en el ámbito musical es ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll y quedar inmortalizado entre figuras como Elvis Presley, Bob Dylan, Chuck Berry o The Beatles. Debido a esto, cada año el mundo de la música ve con expectación los nombres que forman parte de las nominaciones, algunos que luego podrán estar de forma definitiva en la entidad.

Este miércoles 2 se dieron a conocer a los 17 candidatos que podrían formar parte, entre cuyos nombres destacan quienes son propuestos por primera vez: la cantante Carly Simon, el grupo de rap A Tribe Called Quest, los cantantes Dolly Parton y Lionel Richie, la banda Duran Duran, el músico Beck y el rapero Eminem.

La inclusión de diferentes géneros, considerando el nombre que da título al museo, se debe a que el único requisito para que un músico o grupo sea reconocido, es llevar más de 25 años en la escena musical y tener una influencia importante en la cultura. Tras esto, los candidatos se eligen mediante papeletas enviadas a más de 1.000 artistas, historiadores y agentes de la industria musical.

“La votación de este año reconoce a un grupo diverso de artistas increíbles, cada uno de los cuales ha tenido un profundo impacto en el sonido de la cultura juvenil. Su música no sólo conmovió a generaciones, sino que también influyó en el sonido de innumerables artistas que les siguieron”, señaló John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, en un comunicado.

Los nominados

Entre las 17 agrupaciones y solistas propuestos para este año, ya habían aparecido Rage Against the Machine, Kate Bush, Eurythmics, New York Dolls, Dionne Warwick y Fela Kuti. A su vez, destaca la nominación de la banda de rock estadounidense MC5, quienes por sexta vez buscarán ser parte del reconocimiento.

Sin embargo, uno de los nombres que acaparó gran parte de la atención fue la inclusión del rapero Eminem, siendo el único de la lista que obtiene una nominación inmediatamente tras haber cumplido el requisito de los 25 años de trayectoria.

De esta forma, Marshall Mathers, nombre real de Eminem, podría ser el séptimo artista de hip hop en ser admitido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, considerando que el último rapero en lograrlo, también dentro de su primer año de elegibilidad, fue Jay Z.

El intérprete de éxitos como The real Slim Shady, Stan o Lose Yourself, y frecuente colaborador del productor Dr. Dre, ya ostenta quince premios Grammy a su haber y un Oscar por la Mejor canción original, obtenida en 2002.

Finalmente, quienes serán aceptados en el Salón de la Fama del Rock & Roll este año serán anunciados en mayo, si bien aún no se han revelado detalles de la ceremonia, la que se vio afectada en su edición anterior debido a la pandemia. Se espera que en esta ocasión no existan los mismos inconvenientes.

Puedes revisar la lista completa con los nominados aquí:

· Rage Against The Machine

· Judas Priest

· New York Dolls

· Devo

· MC5

· Beck

· Duran Duran

· Kate Bush

· Eminem

· Carly Simon

· Fela Kuti

· Dolly Parton

· Dionne Warwick

· Pat Benatar

· Lionel Richie

· Eurythmics

· A Tribe Called Quest