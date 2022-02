Cazadores del público perdido: las medidas de emergencia de los Oscar para recuperar su sitial

¿Qué postales dejó la última edición de los Oscar? La bella aunque algo distante atmósfera del recinto que acogió la ceremonia –la estación Union de Los Angeles en reemplazo del habitual teatro Dolby–, la ausencia de clips de los nominados, el entusiasta baile de Glenn Close al ritmo de Da Butt, el triunfo de cineastas como Chloé Zhao y Emerald Fennell, y un final anticlimático en el que se decidió cerrar reemplazando la categoría de Mejor película con la de Mejor actor. Anthony Hopkins, el sorprendente ganador de esta, por sobre el fallecido Chadwick Boseman, además no estaba en el recinto y la organización tampoco permitió que enviara un mensaje grabado, culminando en una de las entregas más discretas de los últimos años.

En palabras del medio Variety, “la ceremonia se sintió perdida y sin guía”. ¿Por qué sin guía? Básicamente porque para la edición que se desarrolló el 25 de abril pasado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas optó por nuevamente prescindir de un anfitrión, una figura habitual en las nueve décadas de historia de los premios que, sin embargo, apareció por última vez en 2018, cuando Jimmy Kimmel condujo una cita en que La forma del agua se impuso como gran ganadora de la noche.

“Muchos de los elementos típicos de los Oscar se desbarataron este año, y tal vez no haya mejor momento que una crisis para reinventarse”, opinó el mismo portal sobre la primera entrega de los principales galardones de Hollywood en tiempos de pandemia. Pero las apreciaciones de los medios especializados no fueron el único golpe bajo para la entidad: la versión 2021 se instaló como la transmisión con audiencia más baja en la historia de los Premios de la Academia, con solo 9,85 millones de espectadores en Estados Unidos, según Nielsen, marcando un desplome de un 59% respecto al año anterior.

Foto: Mark RALSTON / AFP

Respondiendo a esa fría recepción, la organización en enero pasado comunicó que para su 94° edición volvería a contar con un conductor por primera vez en cuatro años. El anuncio generó movimientos inmediatos en la industria. Tom Holland, en la cresta de la ola gracias al rotundo éxito de la última secuela de Spider-Man, expresó que le gustaría asumir el rol. Ricky Gervais, habitual presentador de los Globos de Oro, se divirtió comentando que lo haría gratis si le dieran completa libertad en la creación del libreto, aunque veía imposible esa posibilidad. Otros, como el medio Vulture, pidieron al británico Matt Berry (What we do in the shadows) a la cabeza del evento.

Al final, la Academia se inclinó por marcar un hito que inicialmente ha despertado reacciones entusiastas: las comediantes Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes conducirán la ceremonia del próximo domingo 27 de marzo, sellando la primera ocasión que la animación es múltiple y femenina en la historia de los premios.

“Las anfitrionas de esta fiesta repleta de estrellas son tres mujeres poderosas y divertidas que nos invitan a reír y animar a los mejores y más brillantes del año en el cine”, señalaron hoy en un comunicado de prensa el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva de la institución, Dawn Hudson.

Todas han ejercido como conductoras en ceremonias o programas, pero nunca han asumido la labor en una ceremonia de tal envergadura. Los Oscar, en ese sentido, lanzan una apuesta. Pero también es cierto que escoge talento con experiencia en la industria. Schumer y Sykes son dos figuras que han ganado el Emmy a lo largo de sus carreras. La primera ha incursionado en el cine con Esta chica es un desastre (2015) y Sexy por accidente (2018). Hall, en tanto, es conocida por sus roles en las películas de Scary Movie, en Girls trip (que tendrá secuela) y recientemente en la miniserie Nine perfect strangers (disponible en Prime Video).

Aunque la Academia no lo ha hecho oficial, portales como The Hollywood Reporter aseguran que la ceremonia estará dividida en tres bloques, otorgándole uno distinto a cada una de las presentadoras. Sería otra novedad de esta edición, porque cuando galardones como los Globos de Oro han decidido incluir a más de un anfitrión la mecánica es que estén juntos en todo momento (Tina Fey y Amy Poehler lo hicieron en más de una ocasión).

Por ahora la interrogante está abierta de cara a la edición que este año vuelve al teatro Dolby y que cuenta entre sus nominados con el cortometraje de animación Bestia, la carta chilena para obtener una tercera estatuilla dorada en la historia para una producción nacional.

Twitter, el nuevo aliado

La última vez que los Oscar remontaron su audiencia respecto al año anterior fue en 2019, cuando Green book, Roma y Bohemian Rhapsody estuvieron entre las principales ganadoras. Desde entonces la ceremonia ha ido a la baja. Y para solucionar ese problema, este lunes la Academia anunció que haría un guiño a una idea que fue rechazada para su edición de hace cuatro años: el Oscar popular, la estatuilla que se elegiría mediante el voto de la gente y que encumbraría con toda seguridad a uno de los grandes éxitos de taquilla del último año.

No es presentado como una categoría nueva, pero el reconocimiento que anunció en alianza con Twitter comparte elementos con ese frustrado galardón. Hasta el 3 de marzo, y usando #OscarsFanFavorite, los usuarios de la red social podrán elegir a su cinta favorita de 2021, abriendo la posibilidad a que Spider-Man: Sin camino a casa –solo merecedora de una nominación– u otro fenómeno de salas logre alzar una distinción que hasta ahora no existía.

La ganadora será anunciada en el evento principal del próximo 27 de marzo, así como también se mostrarán las escenas que acaparen más menciones al escribir #OscarsCheerMoment en la plataforma. En ambos casos habrá premios para quienes participen.

“La temporada de premios probablemente nunca volverá a ser lo que era. La gente ve cada vez menos televisión en vivo, e incluso los Globos de Oro se han convertido en solo un hilo de Twitter”, escribió recientemente Vulture. Los Oscar, por ahora, se rebelan ante esa idea.