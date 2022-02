Liam Gallagher sobre Damon Albarn y Taylor Swift: “Todos los álbumes de Gorillaz son coescritos ¿no?”

Luego de la gran polémica que protagonizara Damon Albarn, líder de Gorillaz y Blur, por sus dichos contra Taylor Swift el mes pasado, aún hay artistas que no pueden dejar de opinar. Y esta vez fue el turno de un polemista profesional y otrora “rival” de Albarn en la era de apogeo del britpop, Liam Gallagher.

El ex vocalista de Oasis defendió a la artista de las acusaciones de Albarn sobre no escribir sus propias canciones y -muy en su estilo- avivó una controversia en la que en su momento se involucró hasta el presidente electo de Chile, Gabriel Boric.

“Creo que ella es jodidamente cool”, expresó Gallagher sobre Swift en una entrevista con el medio NME, del cual es protagonista y portada de este mes. Allí aseguró que luego de la explosiva reacción de los “Swifters” y artistas, probablemente Albarn no realizaría declaraciones de ese tipo de nuevo.

“Ella escribe sus canciones y estoy seguro que ha co-escrito con otras personas”, añadió el cantante, que la semana pasada anunció su regreso a Chile para el próximo 8 de noviembre, con un show en el Movistar Arena.

Sin embargo, las declaraciones no quedaron allí y el inglés se preguntó: “Todos los álbumes de Gorillaz son coescritos ¿no?”

Y refiriéndose a su hermano, con quien está distanciado hace años, agregó: “Noel también dice eso de ‘soy más importante que tú porque yo escribo todas mis jodidas canciones’”.

Cabe recordar que toda la polémica comenzó el mes pasado cuando Albarn acusó que existían grandes diferencias entre escribir las canciones y co-escribirlas: “Eso no cuenta, yo sé lo que es co-escribir y es muy distinto. No quiere decir que el resultado no pueda ser genial pero prefiero a Billie Eillish que Taylor Swift, es simplemente más oscuro, no tan upbeat, creo que ella es excepcional”, señaló el vocalista en esa ocasión.

Inmediatamente la artista estadounidense de country y pop respondió por medio de Twitter: “@DamonAlbarn Yo era una gran fan tuya hasta que vi esto. Yo escribo TODAS mis canciones, tus acusaciones son completamente falsas y muy dañinas. No te tienen que gustar mis canciones pero, es muy jodido que intentes desacreditar mi escritura WOW”.

Si bien el artista se disculpó y aseguró que todo había sido reducido a un clickbait, fueron varios los artistas que saltaron a defender a Swift, entre ellos la multinstrumentista The Anchoress y la cantante Self Esteem.