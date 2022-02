Mick Jagger y Questlove producirán nuevo documental sobre la vida de James Brown

Durante el pasado fin de semana se dio a conocer el proyecto de un nuevo documental sobre la vida del padre del soul, James Brown. La producción James Brown: Say It Loud, será dirigida por Deborah Riley Draper, y contará con la producción ejecutiva del vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, quien compartirá labores en conjunto con los músicos Questlove y Black Thought, reconocidos integrantes de la agrupación estadounidense The Roots.

Según anticipó el medio Pitchfork, el documental estará dividido en cuatro partes en el que se explorará el legado de Brown como ícono musical. Además, James Brown: Say It Loud contará con diferentes entrevistas a sus amigos, familiares y colaboradores, en el que se incluirá también material de archivo inédito.

Mick Jagger señaló por medio de un comunicado sentirse “encantado” de participar en la producción, destacando que Brown “fue un artista brillante que me inspiró desde el principio y estaba profundamente comprometido con el movimiento de derechos civiles. Siempre he admirado a James y he aprendido mucho de él”, según señala el medio anteriormente citado.

De la misma forma, Questlove y Black Thought destacaron la influencia de la obra de Brown, haciendo hincapié en su rol como figura política de su época.

“La vida de James Brown es importante no solo para comprender su inmenso impacto musical, que nos inspira a nosotros y a otros artistas hasta el día de hoy, sino también por la profunda y duradera impresión que ha tenido en la cultura estadounidense. La vida de Brown es una historia crucial y oportuna de lucha, redención e identidad propia y nos sentimos honrados de tener la oportunidad de compartirla” comentaron.

Finalmente, cabe destacar que la vida de James Brown ya ha sido llevada al cine en la película biográfica I feel Good (2014), protagonizada por el fallecido actor Chadwick Boseman, en la que Jagger colaboró como productor. De la misma forma, el vocalista de los Stones ejerció el mismo cargo en el documental de HBO, Mr. Dynamite: The Rise of James Brown, estrenado el mismo año que la película.