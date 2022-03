Oscar 2022: La Academia revela las ocho finalistas al premio otorgado por el público

El 2022 ha sido un año de transofrmaciones para los premios hollywoodenses. Tras un 2021 marcado por una caída de un 58% en los espectadores que habitualmente siguen la transmisión televisiva, la Academia puso en marcha una serie de cambios que buscan acercar los premios al público.

Uno de ellos fue la creación del llamado Oscar a la película popular, una nueva categoría que galardonará al filme más votado vía Twitter a través del hashtag #OscarsFanFavourite.

Tras dos semanas de votaciones, la Academia reveló este lunes 28 de febrero las ocho películas finalistas que oficialmente competirán por el nuevo reconocimiento.

La lista –ordenada alfabéticamente– está compuesta por: Army of the dead, Cenicienta, Dune, Malignant, Minamata, El poder del perro, Sing 2, Spider-man: No way home, El escuadrón suicida y Tick, Tick… Boom!

De las ocho preseleccionadas, la tercera entrega del hombre araña, reconocida transversalmente como el estreno más taquillero del año, figuraba como la ganadora casi segura. Sin embargo, según publicó el 18 de febrero el medio Deadline, Cenicienta, protagonizada por la cantante Camila Cabello, estaría tomando la delantera en la carrera.

Cabe destacar que, dentro de la lista, hay varios filmes que ya cuentan con al menos una nominación dentro de las categorías convencionales.

Ese es el caso de Dune, que compite en nueve categorías que incluyen Mejor película. El mismo caso con The power of the dog, que es largometraje más nominado, con 12 nominaciones.

Por su parte, Spider-man: No way home disputará la estatuilla a Mejores efectos especiales. También Tick, Tick… Boom! corre con otras dos nominaciones, a Mejor actor protagonista para Andrew Garfield y Mejor montaje.

Las votaciones vía Twitter estarán abiertas hasta el jueves 3 de marzo, y el filme ganador será anunciado en 27 del mismo mes, día en que se llevará a cabo la gala de los 94ª premios Oscar.