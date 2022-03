“Hay muchos momentos de mi vida de niña ñoña”: la trastienda de un panda rojo o cómo se armó la historia de Red

Una de las etapas más complejas de la vida sin duda es la adolescencia y Domee Shi lo tiene claro. Como china-canadiense, la escritora ha retratado en su película Red, la pubertad de manera perfecta en una metáfora. La historia cuenta la vida de Mei Lee, una adolescente de 13 años fanática de las boy bands, un poco nerd y torpe, quien cuando alcanza su adolescencia se transforma en un gran panda rojo. Esta transformación se activa cada vez que la protagonista siente emociones de manera intensa y se desactiva una vez que está más calmada.

La película ha desatado el furor en su audiencia y un debate entre críticos que parecen no entender bien la trama. Mientras algunos la tacharon de incómoda por su temática, otros la han descrito como “preciosa”. Como fuere, la audiencia está obsesionada con Mei y su grupo de amigas, y aquí te contamos un poco más a fondo sobre cómo fue el trabajo para crear esta entretenida aventura.

El escalón especial de Domee Shi

La animadora detrás del filme, lleva varios años trabajando para Pixar. Llegó en 2011 y en la casa de animación ha ayudado con otras películas como Inside Out, Los Increíbles 2 e incluso Toy Story 4. Sin embargo, su proyecto más aclamado fue el corto Bao en el año 2018. La animación, que narra la historia de una mujer que cuida un pequeño bollo que toma vida, fue ganador del Oscar en 91° versión de la entrega de la estatuilla y además se erigió como el primer corto de la casa de animación en ser dirigida por una mujer. Acá Shi ya retraba la compleja relación entre madres e hijos, algo que ha cruzado gran parte de su huella creativa.

Esta vez Pixar le dio un espacio único a la artista, por eso en Red Shi volcó gran parte de su adolescencia como china-canadiense. Nacida en la ciudad de Chongquing, la escritora se mudó a los dos años al país norteamericano, donde su madre estudiaba un doctorado en educación. Ahí creció y compartió momentos similares al de la querida Mei mei. “La meta era que estuviese basada en experiencias reales y no sé si Domee ya se sinceró, pero es un poco autobiográfica”, declaró Lindsey Collins, productora del filme.

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Ambientada en la misma ciudad de la escritora, Mei Lee vive a una cuadra de lo que solía ser el hogar de Shi cuando pequeña. Es tanta la inspiración que usó la directora en la película, que incluyó detalles de anécdotas que ella misma vivió. Una de las escenas que está realmente basada en un episodio de la vida de la animadora es el espionaje de mamá, pues la relación de Shi con su madre era bastante similar. De acuerdo a una entrevista al medio Maclean’s, la madre de Shi, Ningsha, se escondió detrás de un árbol con lentes de sol durante el primer día de clases de middle school (lo que en Chile correspondería a quinto básico). “Cuando salí con mis amigas, me mortifiqué”, declaró la animadora.

Así mismo, al igual que Mei, Domee Shi fue una alumna de excelentes calificaciones, participaba de extracurriculares artístisticos e incluso tocaba la flauta traversa, donde aprobó el examen de grado avanzado. “Cuando miras las película, hay tantos momentos que tomé de mi propia experiencia y memoria de ser esta niña ñoña, apasionada, dibujando niños y sirenos y esconderlos debajo de mi cama, o mi integrante favorito de una boy band, todo eso está en la película y me da vergüenza ajena pero también estoy orgullosa de esa inclusión”, asegura para el Behind the scenes de Pixar.

Pionera

Si Bao fue el primer corto en ser dirigido por una mujer, Red es pionera en innumerables frentes para la casa de animación. Esta no solo es la primera película que hace Domee Shi para Pixar; es además la primera película de larga duración en ser dirigida, producida y básicamente hecha por un grupo mayoritariamente femenino en el estudio. Dentro de las principales figuras está Shi, quien dirigió el largometraje y escribió el guión, junto a Julia Cho y Sarah Streitcher. A estas le siguen Lindsey Collins en producción, Pathy Kihm en animación, Danielle Feinberg en efectos especiales y Rona Liu en la producción de diseño.

Además, este liderazgo no solo estuvo detrás de la pantalla, pues a pesar de haber sido contratada en un principio solo para maquetear la interpretación, Rosalie Chiang -actriz que hizo la voz de la protagonista- terminó por darle vida a Mei Lee de manera natural.

“Literalmente maduré mientras grababa la película y creo que tan solo siendo super desordenada, cometiendo errores, teniendo todas estas imperfecciones y tratando de abarcar al panda rojo, creo que fui capaz de empatizar con Mei y darme que cuenta que quizás no éramos tan distintas”, declaró la actriz para Digital Spy. Así mismo, el equipo estuvo acompañado de las voces de Sandra Oh, Ava Morse, Hyein Park y Maitreyi Ramakrishnan, para otros personajes.

Una segunda marca de suma importancia para la casa cinematográfica fundada por Steve Jobs, es el hecho de que Red es la primera película con un elenco mayoritariamente asiático. Esto, además toma una importancia mayor luego de que en países como Estados Unidos y Canadá el racismo hacia los asiáticos fuera al alza durante los últimos años, principalmente asociándose a que el primer caso de Covid-19 fuera localizado en la ciudad de Wuhan en China.

De acuerdo al World Economic Forum ese fenómeno subió en un 169% en las 15 ciudades más importantes de Estados Unidos, tan solo entre 2020 y 2021. Red no solo es símbolo de inclusión femenina, si no también un avance en la lucha por la inclusión migrante.

Otros frentes destacados en los que Red marca presencia son: primera película de Pixar en ser ambientada en Canadá, primera protagonista mujer en usar lentes y primera película de Pixar en romper la cuarta pared. Los bloopers de otras películas no cuentan, pues aquí Mei le habla directamente a la audiencia y eso no había pasado con anterioridad.

Detalles y colores

Si hay algo que caracteriza a las películas de Pixar, definitivamente son sus detalles y Red no es la excepción. Cuidada milimétricamente, la ficción inició su camino a finales de 2017. Terminando la promoción del corto Bao, la compañía le ofreció a Shi presentar tres ideas para su primera película, y una vez seleccionada la historia de Mei Lee, la magia del cine empezó a ocurrir.

La producción se preocupó mucho de la composición que querían seguir con la trama. Con toques de animé, inspirados en las películas de Studio Ghibli que Shi solía mirar de pequeña, el equipo se encargó de armar esta faceta medio Totoro que sería el panda rojo y dentro de esos cuidados se aseguraron de retratar fielmente al animal.

Este mamífero omnívoro, procedente de China, se encuentra en peligro de extinción por distintas causas como caza furtiva, pérdida de hábitat y reproducción endogámica y, al igual que Mei Lee, cuando el animal se siente en peligro se protege parándose en dos patas y levantando los brazos con el fin de parecer más grande de lo que es. Un detalle sutil que hace la diferencia.

Este no fue el único detalle que se aprecia en la cinta. El color toma un protagonismo muy importante en el escenario canadiense donde se desarrollan los hechos. “Por eso añadimos un montón de azul pastel y rosados frambuesas”, aclara Rona Liu, la productora de diseño en Behind the Scenes.

Pero aquí no terminan las intervenciones que envuelven a la paleta. La productora además señaló que mientras que Mei Lee es asociada a colores rosados y rojos en su ropa y objetos personales, su madre está asociada al verde, un color que va en oposición al rosado y que señala la tensión entre ellas. Además la pieza, el colegio y otros objetos también son vestidos de verde dando a entender que el mundo de la protagonista ha sido moldeado por su madre, quien busca la excelencia y perfección.

Como en toda película Pixar, además podremos ver los clásicos Easter Egg, por su traducción entendidos como huevitos de pascua. Son pequeños detalles escondidos que hacen alusión a otras películas o, en el caso de Pixar, al estudio mismo. Uno de los más reconocidos y que podrás encontrar en Red es el A113, inspirado en el aula que usaban los alumnos del Instituto de California, entre ellos Tim Burton, Brad Bird y John Lasseter, este último uno de los fundadores de Pixar.

Banda sonora como protagonista

Finalmente, otra protagonista en la trama es definitivamente la música. Criada en la década del 90 y principios de los años 2000, Domee Shi al igual que toda adolescente fue fan de las boy bands, grupo musical compuesto por dos o más integrantes varones, lo que también quedó retratado en la historia de la adorable Lee. Backstreet Boys, New Kids on the Block o NSYNC son solo algunas de las inspiraciones para crear 4 Town, la banda de chicos que vuelve loca a Mei y a sus amigas.

Para la creación de la música, la producción impulsada principalmente por Lindsey Collins, contactó a nada más y nada menos que Billie Eillish y Finneas O’Conell. La aclamada pareja de hermanos son extremadamente fanáticos de Pixar y no dudaron en escribir las canciones. De acuerdo a los compositores, tres de las canciones cumplen un rol importante. Primero tienen la que se presenta como el potenciador de confianza del grupo, después presentan una balada más romántica y finalmente el set contempla el hit principal que todos conocen. “Escribir las canciones ha sido literalmente lo más entretenido que hemos escrito”, aseguró la ganadora de siete Grammy para Pixar.

El equipo trabajó tan a gusto al parecer, que incluso Finneas O’Conell fue la inspiración de uno de los miembros de la boy band animada. Otro de los que aparece reflejado en la animación es nada más y nada menos que Jordan Fisher, un bailarín, compositor y actor que es reconocido por aparecer en series como Teen Wolf y La vida secreta de una adolescente americana y la saga de películas Teen Beach.

Desde luego esta nueva entrega de Pixar ha llegado a sorprender positivamente a todos. Red no solo entretiene y emociona, además forma parte de la historia de un estudio de animación que lleva años marcando la vida de muchos niños, niñas y adultos. La película ya forma parte del catálogo de Disney+.