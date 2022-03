Columna de Marcelo Contreras: El regreso de Lollapalooza Chile: tareas para la casa

The Strokes se presenta en el escenario VTR durante la realizaci—n del Festival Lollapalooza Chile 2022 en Santiago, Chile, Marzo 20, 2022. Raul Bravo / LollapaloozaCL The Strokes performs during the third day of Lollapalooza Chile 2022 at Cerrillos Park in Santiago, Chile, March 20, 2022. Raul Bravo / LollapaloozaCL