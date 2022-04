Otro hito antes del final de Better Call Saul: Bob Odenkirk tendrá su estrella en el Paseo de la Fama

Tras 35 años de carrera profesional, Bob Odenkirk tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El tradicional reconocimiento de la industria estadounidense lo honrará en una ceremonia programada para el próximo 18 de abril, a las 11.30 hrs. de Los Angeles (14.30 hrs. de Chile).

La distinción tornará más especial una fecha clave en la carrera del intérprete: ese mismo día se estrena en Estados Unidos el primer episodio de la sexta y última temporada de Better call Saul, la colosal ficción en que su personaje de Jimmy McGill/Saul Goodman se terminó de convertir en un esencial de la televisión y se transformó en un eterno nominado de los Emmy.

Nacido en el mundo de la comedia, Odenkirk vivió sus primeras experiencias en Saturday Night Live, The Ben Stiller Show y Mr. Show with Bob and David, la serie de sketches que creó y protagonizó junto a David Cross para HBO.

El cocreador Peter Gould y el elenco de la serie. Foto: VALERIE MACON / AFP

Luego, en 2009, Breaking bad le abrió de par en par las puertas del drama. Dos años después de su final, volvió como Goodman en la historia que funciona como precuela de la trama de Walter White. En la última década también ha participado en el primer ciclo de Fargo, en la serie animada Undone y las películas Mujercitas y Nobody.

Esa variada y contundente trayectoria es la que se reconocerá la próxima semana el Paseo de la Fama. Pero también es un premio que podría tener una segunda lectura: en julio pasado, mientras grababa la última temporada de Better call Saul en Nuevo México, sufrió un ataque cardíaco que consternó al mundo. Finalmente, el incidente no pasó a mayores y, menos de dos meses después, el intérprete estaba de vuelta en el set.

El primer capítulo del sexto ciclo de dicha producción llegará a Netflix el martes 19. La segunda mitad del desenlace aterrizará en julio.