Bailando striptease en la Unidad Popular: Cineteca de la Universidad de Chile rescata la primera película de Valeria Sarmiento

Se sabía de su existencia, pero no hubo registros de ella por varias décadas. Tampoco alcanzó a ser estrenada, pues el golpe de Estado de 1973 lo frenó todo. La primera película de Valeria Sarmiento, destacada cineasta, guionista y montajista chilena, se mantuvo inédita hasta 2021, año en que se encontraron sus negativos originales.

La Cineteca de la Universidad de Chile se hizo cargo de su restauración física, además de asumir la tarea de la recuperación en colorimetría y sonido. El próximo 3 de mayo, y a 49 años de su filmación, la película debut de Sarmiento verá finalmente la luz en una versión digitalizada en 4K.

Se trata de Un sueño como de colores, un documental de 10 de minutos que aborda la historia de un grupo de bailarinas de striptease de Santiago, en pleno contexto de la Unidad Popular. En él, la directora ahonda sus vidas personales, explorando la intimidad de mujeres que mantienen a sus familias gracias a la exhibición de sus cuerpos.

Afiche de Un sueño como de colores, película debut de Valeria Sarmiento. Gentileza del Cineclub de la Universidad de Chile.

“Me interesó la contradicción aparente de esas mujeres que buscan su libertad mostrando su cuerpo. Para mi es sorprendente ver un film que hice hace cincuenta años. De lo que me doy cuenta es que hay una continuidad entre mis intereses. El tratar temas marginales y no evidentes”, comenta Sarmiento sobre su reencuentro con el primer trabajo de su filmografía.

Aunque aborda temáticas contingentes a la discusión feminista contemporánea, la directora prefiere no cerrar su obra en uno u otro género: “Mi trabajo como cineasta no tiene sexo, pero no puedo dejar de pensar que siempre busco enfocar mis films desde el punto de vista de la mujer y casi siempre, como dicen, oblicuo, porque seguramente es la forma que me acomoda más”.

Un sueño como de colores, película debut de Valeria Sarmiento. Gentileza del Cineclub de la Universidad de Chile.

Sobre cómo espera que el público reciba la historia narrada en Un sueño de colores, Sarmiento es clara y concisa: “Me gustaría que vieran con ternura esas mujeres que trataban de sobrevivir en un mundo mucho más machista que el de hoy”.

Otro factor importante sobre el filme es la participación que tuvo en ella el destacado camarógrafo, director de fotografía y militante del MIR, Jorge Müller, detenido y desaparecido por agentes de la DINA en noviembre de 1974 junto a su pareja, Carmen Bueno, también cineasta y militante de dicho movimiento político.

Un sueño como de colores, película debut de Valeria Sarmiento. Gentileza del Cineclub de la Universidad de Chile.

Sobre la relevancia del rol de Müller como director de foto en el documental de Sarmiento, el coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, Luis Horta, señala: “Fue fotografiada por Jorge Müller, mismo camarógrafo de películas emblemáticas como La batalla de Chile (Patricio Guzmán), A la sombra del sol (P. Perelman y S. Caiozzi) y La colonia penal (Raúl Ruiz). Esta es una película completamente desconocida dentro de la filmografía tanto de Valeria Sarmiento como de Jorge Müller, por tanto, su recuperación abre nuevas perspectivas para abordar las relaciones entre identidad, género y derechos humanos, en los años setenta”.

Un sueño como de colores será estrenada el 3 de mayo a las 19 horas, como parte de la parrilla programática del Cine Club Sala Sazie. La actividad se realizará en la Casa Central de la Universidad de Chile con entrada gratuita y liberada a todo público (cupos limitados e ingreso por orden de llegada), y contará con la participación de Jaime Morera, productor de la película, e Ivana Peric, crítica de cine.

Cabe destacar que la proyección del filme se dará en el marco de una muestra especial dedicada a Valeria Sarmiento, donde también se mostrarán las películas La dueña de casa y El hombre cuando es hombre.