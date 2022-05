Cat Power abraza a los Rolling Stones en nuevo cover: escúchalo aquí

Los covers siempre han sido parte de la médula de la trayectoria de Cat Power. Sobre todo en el último tiempo: en enero lanzó el disco bautizado precisamente como Covers, donde reversiona algunos de sus propios temas, pero también tracks de nombres como Iggy Pop, Bob Seger, Lana del Rey y Nico.

En esa misma línea, la norteamericana reaparece con una nueva lectura, esta vez para You got the silver, original de The Rolling Stones, parte del seminal Let it bleed (1968) e interpretada por Keith Richards. Es su personal reverencia a un músico -y un grupo- que siempre ha citado como radar e influencia.

Power está de gira en Europa con banda completa y se presentará en un show sold out en París, abrirá para Pearl Jam en Hyde Park Londres y regresará a Estados Unidos en julio para tocar en Los Angeles, Denver y Nashville. También es una de las invitadas a unas de las jornadas del festival Primavera Sound que se hará a fin de año en Santiago; en particular, estará el 16 de octubre en Ciudad Empresarial en la cita de apertura bautizada como Road to Primavera Sound, junto a Jack White, Pixies y los locales Niños del Cerro.