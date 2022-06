Camille Vasquez: la historia de la abogada con un papel estelar en el juicio Depp-Heard

El pasado miércoles, Johnny Depp se declaró “verdaderamente honrado” y “en paz”, porque “el jurado me devolvió la vida”. Conocido el fallo del comentado juicio en contra de su exesposa, Amber Heard, el intérprete expresó rápidamente su júbilo por su triunfo en su maniobra por demostrar que la actriz lo había difamado al presentarse a sí misma, y sin mencionarlo directamente, como “una figura pública que representa el abuso doméstico”, en un artículo publicado en The Washington Post en 2018.

Finalizada la batalla judicial, también entregó sus palabras una figura clave durante las seis semanas de alegatos y presentaciones de pruebas en Virginia (EE.UU.): la abogada Camille Vasquez, asociada de Brown Rudnick, el bufete que representó al actor de Piratas del Caribe durante una instancia que, para muchos, definiría si su carrera se terminaba de hundir o podría empezar a repuntar tras años más opacos que brillantes.

Benjamin Chew y Camille Vasquez tras conocerse el fallo. Foto: REUTERS/Tom Brenner

“Les pedimos que le devuelvan su vida diciéndole al mundo que el señor Depp no era el maltratador, sino que lo era la señora Heard y que la hagan responsable de su mentira”, comentó la letrada a la salida de la corte, mientras los seguidores del intérprete celebraban la resolución del jurado en el lugar y a través de redes sociales.

Pero el nombre de Vasquez ya era más que familiar para quienes hubieran seguido con mediana atención el juicio, gracias a la transmisión que permitió sintonizarlo a diario desde cualquier parte del mundo a través de internet. Si la justicia estadounidense permitió que este se transformara en un show con códigos propios y personajes recurrentes, Camille era parte del elenco estable.

Su presencia al lado de Depp fue algo habitual desde el comienzo del proceso, y con el paso de las semanas, sólo se despejó cuál sería su estilo y estrategia en una materia de la que es especialista.

“Camille es experta en formular estrategias de litigio ofensivas y defensivas para clientes privados”, consigna su presentación en la web de Brown Rudnick, subrayando que “su práctica actual se centra en demandas por difamación del lado del demandante”, labor que cumplió para el actor de El joven manos de tijera como parte clave de un equipo legal encabezado por Benjamin Chew.

Su polémico despliegue en la corte

Nacida en San Francisco (EE.UU.), la profesional se graduó de la Universidad del Sur de California y trabajó para una empresa nacional con sede en Los Angeles antes de incorporarse al bufete en el que se desempeña actualmente. Hija de padre colombiano y madre cubana, en 2021 se ganó un lugar en la selección de los mejores abogados que elabora la revista One to Watch.

Vasquez, Depp y Benjamin Chew en la corte. Foto: Steve Helber/Pool via REUTERS

En el juicio por difamación entre Depp y Heard ganó especial notoriedad una vez que la actriz de Aquaman subió al estrado. Allí la tarea de Vasquez se concentró en hallar las supuestas inconsistencias de su relato; la intérprete había denunciado haber sido víctima de agresiones sexuales y psicológicas por parte de su exmarido, las que volvió a detallar en la corte en Virginia, donde el actor las negó rotundamente.

La abogada de la estrella de Charlie y la fábrica de chocolates desplegó una batería de recursos al contrainterrogar a Heard y a sus testigos. Presentó una serie de imágenes tomadas en los días posteriores a los presuntos episodios de violencia en contra de la actriz, en las que ella no aparecía con signos de haber sufrido un golpe o una lesión.

También mostró fotos de Depp dormido en que no había rastros aparentes de que hubiera consumido drogas, una adicción que, junto a la ingesta de alcohol, lo transformaba en un “monstruo” que se volvía violento en contra de ella, de acuerdo a su versión de los hechos. “¿Quién era el verdadero monstruo en esta relación, Sra. Heard?”, la encaró Vasquez.

Además, cuestionó que la intérprete no entregara la totalidad del monto acordado en su divorcio a organizaciones benéficas, como se había comprometido cuando ambas partes llegaron a un acuerdo. “Todavía no he podido cumplir con esas obligaciones”, apuntó la actriz.

Foto: Steve Helber/Pool via REUTERS

Sobre el artículo escrito en The Washington Post, que la parte demandante argumentó contribuyó a hundir la carrera de Depp, Heard especificó que “es sobre mí. Se trata de lo que me pasó después de Johnny. Se trata de lo que me sucedió después de que me escapé de mi matrimonio. Se trata de mí y de mi vida y de lo que soporté una vez que seguí adelante y obtuve una orden de restricción temporal y seguí con mi vida. Se trataba de lo que me pasó después. Irónicamente, el único que lo volvió sobre él fue Johnny”.

A través de TikTok y otras redes sociales, la fanaticada de Depp se dedicó a viralizar sin pausa esos momentos en que la credibilidad de la intérprete era puesta a prueba. Desde incluso antes de la lectura del fallo, sus preguntas difíciles fueron el combustible perfecto para la corriente de opinión que pensaba que todo se resolvería a favor del actor.

Pero el estilo de Vasquez también despertó críticas. “Interroga a todos los testigos de la defensa en un tono de incrédulo desprecio”, señaló The New Yorker durante esas semanas, aludiendo a cuando le enrostró a Heard “que no buscó atención médica después de algunos presuntos incidentes de violencia”.

No fue lo único que fue creciendo como la espuma: la complicidad abogada-actor disparó los rumores de un eventual romance entre ambos, aunque este fue negado y posteriormente circularon fotos de la letrada junto a su verdadera pareja.

Si bien ya se anunció una apelación, y el fallo ha sido descrito como mixto –Heard ganó un punto de su contrademanda y obtendrá US$ 2 millones–, el análisis ha concluido que quien se alzó con la victoria fue Depp. “Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad”, sostuvo en su declaración tras conocer el veredicto, junto con agradecer “por la efusión de amor y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo”.