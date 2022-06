Abogados de Johnny Depp tras el juicio: “Heard tenía respuesta para todo. No asumió responsabilidad de nada”

La dupla conformada por Camille Vasquez y Benjamin Chew, los abogados de Johnny Depp durante el juicio que lo enfrentó a su exesposa, Amber Heard, dieron una entrevista para el programa Today que se emitió este miércoles. Los profesionales destacaron que su cliente se encuentra de buen ánimo tras el fallo que lo favoreció.

Vásquez, de quien se ha indicado como una clave en el proceso, señaló: “Estaba hablando con un amigo en común de Johnny y me dijo: ‘No he visto a Johnny sonreír así en seis años’”, y agregó que el actor siente “una abrumadora sensación de alivio”. Y añadió: “El veredicto es abrumadoramente positivo para Johnny. Fue unánime: hubo siete personas que decidieron que fue difamado”.

Al tándem de abogados se les preguntó si acaso las redes sociales influyeron en el jurado. Fue entonces que Chew respondió: “Las redes sociales no jugaron ningún papel en absoluto. Esta fue una decisión tomada por el jurado sobre la evidencia presentada por ambas partes y, como dijo Camille [anteriormente en la entrevista], fue abrumadoramente a favor del Sr. Depp”.

Incluso, Chew señaló que el actor podría renunciar a los 10 millones de dólares que Heard debe pagarle como indemnización.”Como testificó el Sr. Depp, nunca se trató de dinero para él”, respondió Chew. “Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho”.

Actor Amber Heard leaves after the jury said that they believe she defamed ex-husband Johnny Depp while announcing split verdicts in favor of both her ex-husband Johnny Depp and Heard on their claim and counter-claim in the Depp v. Heard civil defamation trial at the Fairfax County Circuit Courthouse in Fairfax, Virginia, U.S., June 1, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Esta charla se suma a la que dieron en Good Morning America. Ahí, Vásquez aseguró que la “clave” de la victoria de Depp “fueron los hechos y la evidencia, y la oportunidad de Johnny de decir la verdad por primera vez”.

Para Chew, lo fundamental fueron los hechos, eso fue lo que hizo ganar, cree el abogado. “Mi sensación es que tuvo mucho que ver con la rendición de cuentas. Johnny se hizo cargo de sus problemas, fue muy sincero sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, fue sincero sobre algunos textos desafortunados que escribió, y creo que fue un marcado contraste con la Sra. Heard, que no parecía... o al menos el jurado pudo haber percibido que ella no asumió la responsabilidad de nada”.

“Ella tenía una respuesta para todo. No asumió responsabilidad de nada. Hubo un contraste real. Johnny se hizo cargo de muchas cosas...”, añadió Chew.

Además, Vásquez aseguró que el fallo no tendrá efecto en el movimiento #MeToo “Creo que nuestra respuesta a eso es animar a cualquier víctima a que se presente”, dijo Vásquez. “La violencia doméstica no tiene género. Nosotros no creemos que tiene un impacto negativo en el movimiento #MeToo. Creemos que el veredicto habla por sí solo, los hechos son los que fueron, el jurado tomó una decisión unánime basada en esos hechos”.