“Me avergüenza”: la cocreadora de Friends lamenta la falta de diversidad de la serie y realiza donación a universidad

“Fue difícil y frustrante”. Esa es la expresión que ocupa la guionista y productora Marta Kauffman para hablar de las críticas que recibió Friends por la falta de diversidad de su elenco, un reparto encabezado por un sexteto de amigos blancos y con esporádicas apariciones de personajes negros.

Luego, reconoce, consideró que esos comentarios eran justos. “He aprendido mucho en los últimos 20 años”, señaló la cocreadora de la serie a Los Angeles Times. “Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse en el espejo. Me avergüenza no haberlo sabido mejor hace 25 años”.

Creadora de la sitcom junto a David Crane, la realizadora especificó que tras el asesinato de George Floyd –y la fuerza que tomó el movimiento Black Lives Matter en 2020– advirtió que había “aceptado el racismo sistémico de formas en las que nunca me di cuenta” y concluyó que “necesitaba corregir el rumbo”.

En ese contexto, Kauffman anunció una donación de US$ 4 millones a la Universidad Brandeis (Waltham, Massachusetts), plantel en el que ella misma estudió, en específico para crear la Cátedra Marta F. Kauffman ‘78 en Estudios Africanos y Afroamericanos.

Esta instancia brindará apoyo a un académico en el estudio de los pueblos y culturas de África y la diáspora africana, mientras que su aporte también contribuirá a que el departamento a cargo pueda reclutar a nuevos expertos y profesores y conceda nuevas oportunidades a estudiantes interesados en becas interdisciplinarias.

“Deseo profundamente, profundamente, esta conexión con la comunidad negra que no tuve. Debido a Friends, nunca logré eso”, agregó.

El especial de reencuentro. Foto: Terence Patrick/HBO Max via AP

Aunque también reconoció que su tarea no ha finalizado. “Quiero asegurarme de que ahora en adelante en cada producción que haga sea consciente de contratar personas de color y buscar activamente a jóvenes escritores de color. Quiero saber que actuaré de manera diferente a partir de ahora. Y entonces me sentiré aliviado”, concluyó.

Los 236 episodios de la serie, más el especial de reencuentro (Friends: The reunion), están disponibles en HBO Max.