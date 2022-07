¿Cuánto ganó Tom Cruise por Top Gun: Maverick?

Estrenada a fines de mayo en las salas del mundo, Top Gun: Maverick sigue brillando en la taquilla global, donde a día de hoy totaliza US$ 1,24 millones en recaudación, el mejor número para una cinta de este año.

Ese extraordinario desempeño habría sido determinante en que Tom Cruise se embolsara una enorme cifra. Según detalla Variety, el actor de 60 años habría ganado al menos US$ 100 millones gracias al largometraje que protagoniza y produce y trae de vuelta a su personaje a la pantalla 36 años después.

Ese monto se desglosaría en su tarifa base, bonus por entradas vendidas y su tajada por el arriendo y su estreno en streaming, apunta el medio.

Foto: Paramount Pictures

La misma publicación revela los salarios de otras figuras importantes de la industria, todos inferiores a lo que alcanzó Cruise con su más reciente superproducción.

Joaquin Phoenix selló un acuerdo por US$ 20 millones para volver a interpretar a Arthur Fleck en la secuela de Joker. Misma cifra que habrían aceptado Tom Hardy para filmar una tercera Venom y Vin Diesel para rodar la décima Rápidos y furiosos. En tanto, Dwayne Johnson obtendrá US$ 22,5 millones por su protagónico en Black Adam.

Pero desde hace un tiempo las plataformas streaming puede pagar tanto o más que los grandes estudios de Hollywood. Así lo demuestra Apple con los montos que cerró con Will Smith (US$ 35 millones por Emancipation), Leonardo DiCaprio ($US 30 millones por Killers of the flower moon, de Martin Scorsese) y Brad Pitt (US$ 30 millones por un drama de Fórmula 1).

Por su parte, Netflix aparece en el listado con Chris Hemsworth (US$ 20 millones por Misión de rescate 2) y Millie Bobby Brown (US$ 10 millones por la segunda parte de Enola Holmes).