Los Bunkers prometen nuevas canciones: “Yo creo que es inevitable que vayamos a hacer algo a nivel musical”

Tras el anuncio de su regreso a los escenarios, poco se sabía de Los Bunkers. Al margen de algunas actividades en las redes sociales, la banda no se había explayado en extenso sobre el proceso que los trae de vuelta a los escenarios en los dos shows anunciados en el estadio Santa Laura-Universidad SEK de Santiago y en el estadio Ester Roa Rebolledo, de Concepción, en marzo de 2023.

En una extensa entrevista concedida a la periodista Martina Orrego en Ciudad de México en junio pasado, para Radio Los 40, el grupo rompió el silencio. Uno de los tópicos que abordaron, fue el tiempo de ocho años de receso. “Fue un tiempo que todos nos tomamos para hacer distintos proyectos, realizar algunos sueños que teníamos a nivel artístico”, comentó Francis Durán. “El grupo había cumplido un ciclo y creo que fue suficiente”.

El grupo penquista, hoy disgregado entre Santiago y Ciudad de México, detalló que la decisión del regreso ya estaba tomada a la altura del año 2019, cuando se presentaron en un recordado show arriba de un camión en Plaza Italia.

“La decisión estaba tomada un poco antes -recuerda Mauricio Durán-. Empezó a ocurrir lo del estallido y comenzamos a sopesar bien como participar en lo que ocurría porque muchos colegas viajaron a participar en actividades en poblaciones. Si íbamos hacer algo teníamos que hacer algo que fuera significativo, pero ya veníamos conversando”.

Además, el grupo comentó que se mantuvo conectado a partir de actividades como la reedición de su primer álbum y la futura reedición de Vida de perros. También volvieron a tocar. “Hemos tocado covers como los que tocábamos en el colegio”, recordó Francis. Entre estos, temas de los sesentas como You make me feel good, de The Zombies.

Y con los primeros ensayos también se abre una posibilidad de una vuelta a componer material propio, aunque acotan que su regreso por ahora está acotado a los shows anunciados. “Yo creo que es inevitable que vayamos a hacer algo a nivel musical porque sino sería una estafa para nosotros mismos y nuestros público. Las cosas entre nosotros fluyen y yo creo que pronto habrán sorpresas”, detalló Francis Durán.

¿La mejor banda del rock chileno?

Sobre sus shows de regreso, el grupo detalló que esperaban convocar a nuevos públicos, en particular “chicos que no vieron al grupo”, detallan. Más considerando la situación de ser un concierto de rock a escala masiva y que varios de los músicos son padres y la mayoría no alcanzaron a verlos en su plenitud. “Están todos en una etapa muy bonita 13-14 años, a esa edad yo recuerdo que empecé a buscar en la música respuesta a interrogantes de la vida”, reflexionó Mauricio Durán.

También se explayaron sobre la nueva gráfica del grupo, a cargo del artista Fab Ciraolo, quien retomó el diseño original de Carlos Cadenas. “Tuvo carta blanca, pero existía la idea de actualizar al Bunkerito, pero que él lo haya humanizado con símbolos de la historia del grupo y con referentes que nos sentimos conectados, yo creo que lo logró”, señaló Francis.

Los músicos también detallaron que salvo para tocar y con ocasión de sus reediciones, en general no repasan continuamente su propia discografía. “Fue bonito volver a escucharlo, pero no es algo que hagamos todos los días, no es algo que esté en nuestra discoteca”, detalló Álvaro López.

¿Son la última gran banda del rock chileno? se les preguntó a Los Bunkers. Responde Francis Durán: “Tiene que ver con los tiempos, con las tecnologías, las formas de hacer música son distintas a las de antes y no está el camino allanado hoy para formar bandas, porque es más fácil encerrarte en tu pieza y con un computador a crear algo. Hay muy buenas bandas chilenas después de nosotros”.