“Más que en lo musical me trae recuerdos feos en general”: Mon Laferte rememora su primer disco y su paso por Rojo

Mon Laferte recordó los primeros años de su carrera, cuando todavía era conocida como Montserrat Bustamante en el programa Rojo FamaContrafama, de TVN. Un período del que la cantante se ha explayado en otras oportunidades.

En charla con el influencer mexicano Roberto MTZ, la artista rememoró su paso por el programa, cuando tenía solo 18 años. “Hubo un tiempo en el que me daba vergüenza que todo el mundo viera mis videos en el programa, pero ahora los veo y me cago de la risa. Hay unas cosas espantosas, pero estaba ahí, era chica y le echaba ganas. Era lo mejor que podía hacer en ese momento”.

La artista, en su estilo, explicó lo que hacía en el show televisivo. “Eran unos explotadores de mier… Entrabas a competir, y luego contrataban a los 5 ganadores, pero te pagaban nada, y te tenían ahí sentada sin hacer nada (…) eras como parte de la escenografía. Éramos un árbol… A veces me hacían cantar, animar, cualquier cosa que se les ocurriera”.

Pese a todo, Mon Laferte detallo que por entonces sus ganas de aparecer en la televisión y grabar un disco pudieron más. “Yo estaba morrita [pequeña], y para mí la televisión era todo en ese momento. Era lo máximo a lo que yo podía aspirar. Yo quería estar ahí para cantar y grabar un disco, pero una vez que estás ahí, no te das cuenta muy bien de lo que está pasando”.

Un disco y una situación de acoso

En el mismo programa, Mon Laferte tuvo la chance de grabar su primer disco, titulado La Chica de Rojo (2003), y firmado todavía como Montserrat Bustamante. “Saqué un disco con el programa, muy malo por cierto (…) me da ternura, pero también me da un poco de coraje aún. Porque ese disco… yo me acuerdo que llegué súper emocionada porque me dijeron ‘vas a grabar un disco’. Para eso fui al programa. El premio era un disco”.

El álbum fue preparado por el productor Jaime Román. “El productor musical, que no sabía pero ni tocar el timbre…o sea, cero…me dice ‘no, no, no. Ya tengo las canciones listas’”.

Pero allí la cantante detalló una dura situación sobre el mismo sujeto, que en 2013 fue condenado a cuatro años de libertad vigilada por el delito de obtención de servicios sexuales de menores. “El productor musical era un pervertido, acosador… horrible. El que te digo que no tocaba ni el timbre. Entonces, todo eso me trae como un poco de asco. Jaime Román se llama. Que de hecho, lo metieron al bote [cárcel]. Heavy. A mí me acosó los cinco años que estuve allí (en Rojo). Muy pesado. Y a muchas morritas. Yo creo que a todas, o a la mayoría”

La artista agregó que por esos días “me moría de miedo de contarle a alguien. Por eso, el disco más que en lo musical me trae como… recuerdos feos en general”,

Además señaló lo difícil que le resultó salir del espacio televisivo. “Me costó salirme, de hecho duré 5 años. Los dos primeros yo quería estar ahí, estaba feliz, pero después me di cuenta de que me quería ir pero no podía, por el contrato. Aparte yo era súper chica, no entendía nada, tenía miedo, hay una historia turbia ahí”.

Mira la entrevista a continuación