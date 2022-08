Un vehículo policial en pleno museo: la historia de la muestra que remece al MAC

“Esto no tiene nada que ver con el estallido social”, asegura enfático al otro lado de la línea Norton Maza (51), artista lautarino, al teléfono con Culto. Desde el miércoles en la noche, una obra suya ha estado en boga en las redes sociales, debido a la impresión inmediata que causa en quienes la han visto.

Resulta que un vehículo policial antidisturbios está suspendido en el centro del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en el marco de las 10 exhibiciones paralelas con las que el centro celebra sus 75 años. Una de ellas es justamente Analogías de la Realidad, de Maza. La idea, indican desde el museo, apunta a “una serie de escenas que podrían situarse en cualquier contexto del globo contemporáneo, y que propician la reflexión en torno a la relación del humano con la naturaleza y su entorno”.

Foto: cortesía MAC.

Esta obra, explica Maza, tiene que ver con el cambio climático y la incidencia en la flora, la fauna y los seres humanos. “Desde ahí, pensé en el absurdo del mundo, cómo las sociedades, los países, los grupos sociales a nivel global tienen una permanente confrontación debido a diferentes formas de pensar, y cómo esa locura quedó congelada. Entonces, mi idea era dejar constancia de ese absurdo”, señala el artista

“En paralelo se queman los bosques, se derriten los glaciares por el calentamiento global debido al exceso de consumo -agrega Maza-. Si te fijas, en una barricada hay varios elementos de consumo. Entonces, pensé en poner este vehículo, un carro antidisturbios, que de forma absurda queda detenido y no sabes qué va pasar”.

Norton Maza junto a su obra Analogías de la Realidad. Foto: cortesía MAC.

Sobre el vehículo hay unos Guacamayos Jacintos, los azules, ya extintos. “Estas aves se posan sobre este carro porque hay un poquito de agua, es un oasis, pero como son aves, no saben sobre qué están posados. Es como el ave Lira, que es del norte de Sudamérica, que imita sonidos, y ahora ya está imitando sonidos como autos, las motosierras”, explica Maza.

Maza asegura que se trata de un vehículo policial antidisturbios genérico, no de Carabineros de Chile, como se ha comentado en RRSS, ya que no tiene ningún logotipo ni distintivo de la institución. “Mi idea es que pueda itinerar, sacarlo de Chile y llevarlo a Europa, a Estados Unidos y que funcione en el mismo contexto en todos lados. Los guacamayos no son de Chile, entonces, si lo llevo a Francia, igual funcionaría”.

La idea de este proyecto nació en 2017, señala Maza, pero fue un año después cuando comenzó a cranear la posibilidad de hacerlo viable. “Con estudios de física, de cálculo, con ingenieros, hasta que tuve una cierta idea para colocarlo en el museo”.

Desde un inicio, el lugar de exhibición estuvo claro. “Es una obra pensada especialmente para el MAC”, señala a Culto su director, Daniel Cruz. “Tanto en su diseño constructivo, por la complejidad que tiene hacer esta instalación, todo el cálculo estructural que hay”.

“Cuando fui al hall, lo vi y dije que este es el espacio ideal, por eso se vincula con el espacio. Tiene esa relación hermosa con las columnas. Se gestó ahí. Aunque está concebida para desarmarla en millones de pedazos y sacarla por cualquier puerta”, indica Maza.

Además, debido a los hechos de vandalismo que sufrió el MAC en diciembre del 2021, la muestra tiene un resguardo de seguridad especial.

Foto: Cortesía MAC.

Recogiendo restos

Por todo lo anterior, Maza niega que su obra tenga un vínculo con el estallido. “Cuando comenzó, pensé que la gente iba va a asociar automáticamente el proyecto con el estallido, pero dije ‘tengo que seguir haciéndolo, porque no lo hago por Chile, es una cosa más universal’. Yo sabía que mucha gente me iba a preguntar por el estallido, y tengo que decir que no”.

El vehículo policial se enmarca en esa idea de reflexión. Incluso, Maza también instaló una serie de cuatro esculturas construidas sobre escombros de la ciudad. Fragmentos de un impacto, se llaman. Para crearlas, fue recogiendo escombros y restos de la ciudad en los días de manifestaciones, antes incluso del 2019, cual restos del muro de Berlín. “Con esos, hago maquetas como si fueran pequeños planetas, como si fuera El Principito, y en cada planeta hay realidades disímiles a la piedra”. Señala que hablan de la utopía de los sueños y están en otra sala aparte.

La recolección de escombros continuó durante el estallido. “El 18 y 19 de octubre del 2019 yo estaba sacando fragmentos ahí en la Plaza, porque ya tenía el proyecto armado hace dos años. Ahí me daba cuenta que el país está muy dañado porque la gente me gritaba de todo, me insultaban. Unos me decían que era facho porque estaba limpiando la ciudad, y otros porque era violentista. Yo estaba recogiendo para ver qué hacía con cada fragmento”.

-¿Cómo hiciste ese carro antidisturbios?, ¿de qué material es?

No quiero contarlo, porque sino, se pierde la magia. Son materiales de verdad, resina, fibra de vidrio, los pernos son de plástico para que no tenga peso.

Este vehículo no está colgado en el techo, explica Maza, sino anclado al suelo. “Fue un Fitzcarraldo, como pasar un barco por el Amazonas. Fue una odisea, en un momento estaba que lloraba, fue el cansancio”.

¿Cree que esta obra impactará en la opinión pública? Responde Maza: “A mí lo que me interesa es que la gente reflexione sobre el tema global, que nos aqueja a todos. Ojalá genere reflexión, análisis y que sea educativa, además de lo impactante, que puede serlo”.

Por su lado, Daniel Cruz señala: “En general, yo creo que la obra de Norton siempre está mirando hacia preguntas complejas, que como sociedad a veces no las tenemos tan resueltas. Más allá de esta obra específica, creo que su producción, en toda la diversidad de medios, pone una mirada de tensión que nos hace cuestionar la institucionalidad, el rol de nosotros como ciudadanos en torno a las instituciones, y a lo hegemónico”.

La obra Analogías de la Realidad, está abierta hasta el 1 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Parque Forestal. La entrada es liberada y sin previa inscripción.