Fin a la espera: Arctic Monkeys lanzará nuevo disco antes de fin de año

Los ingleses Arctic Monkeys anunciaron el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. Este se llama The Car, y estará disponible desde el próximo 21 de octubre.

Se trata del séptimo disco de la banda liderada por Alex Turner, con lo que acaba un período de cuatro años sin publicar nuevo material desde el sorpresivo Tranquility Base Hotel & Casino (2019). De hecho, los medios internacionales destacan que este álbum se presenta como una continuación estilística de aquel álbum.

Hasta ahora, se sabe que el disco tiene 10 canciones, una de ellas, I Ain’t Quite Where I Think I Am, ya fue estrenada en vivo por la banda durante un show en Zurich. Las sesiones de grabación se realizaron en Butley Priory en Suffolk, La Frette en París y RAK Studios en Londres. La producción estuvo a cargo de James Ford, quien ha trabajado con el cuarteto desde la era de Favourite Worst Nightmare (2007).

La banda está confirmada para la primera edición chilena del festival Primavera Sound, a realizarse entre el 12 y 13 de noviembre en el Parque Bicentenario de Cerrillos.