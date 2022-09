Plumas anuncia gira por diferentes ciudades de Chile

La banda nacional Plumas anuncia su primera gira por el país para presentar su disco debut. La banda de los hermano Zicavo recorrerá Santiago, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, con presentaciones que serán en formato banda completa.

Además de su disco debut, Plumas estará promocionando su reciente single Te van a olvidar, una canción que hace homenaje a un sonido deudor de los 90 plagado de guitarras y distorsión, en un desenfado feliz lleno de energía, que contrasta con su contenido lírico. Acompañados de Pedropiedra y bajo la producción de Angelo Pierattini, este single juega en sus letras sobre lo banal y efímero de la escena musical contemporánea; incluyéndose a sí mismos.

“Trabajar con Angelo Pierattini ha sido de las cosas más lindas que nos ha tocado este año, ha sido una sorpresa el encuentro con él, casi que un amor a primera vista. No solo no nos conocíamos; si no que además sabíamos muy poco el uno del otro. Esto nos enfrentó a una sinceridad musical que se ha dado de la mejor de las maneras”, menciona Camilo Zicavo en un comunicado.

Por su lado, Abel Zicavo agrega: “Grabar con Pedropiedra, componer a su lado y compartir escena es un privilegio. Pedro es de los artistas que más escuchamos en casa y desde hace muchos años que soñábamos hacer una colaboración con él. El tipo es un espectáculo y a la hora de grabar la música y el video se roba todas las miradas, uno entiende que todo ese eclecticismo que abunda en sus canciones es ni más ni menos que su propio retrato. Ha sido un honor trabajar con él y esperamos que no sea la última”.

Te van a Olvidar cuenta con un videoclip grabado bajo el guión y dirección de Martín Palma en el Teatro Novedades. El video intenta retratar el infinito loop de las modas, como se repite y repite hasta agotar a sus narradores al punto de quedar fundidos en esta monótona y vacía fiesta sin fin.

Plumas - Gira Octubre 2022

08/10: Santiago - Sofar Sounds - Sala Ceina (Arturo Prat 33, Santiago Centro).

11/10: Chillán - Bar Prócer (Variante Nahueltoro 251, Chillán) - Entradas en Passline.

12/10: Concepción - Teatro Bandera Negra (Bandera 1001, Concepción) - Entradas en Passline.

13/10: Temuco - Centro Cultural Padre Las Casas (Manquehue 1441, Padre Las Casas) - Entradas en Passline.

14/10: Valdivia - Casa Castaño (Los Castaños 30, Valdivia) - Entradas en Passline.

15/10: Puerto Montt - Baradero (Rengifo 952, Puerto Montt) - Entradas en Passline.

20/10: Santiago - Krossbar Mallsport (Av. Las Condes 13451, Las Condes).