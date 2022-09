Inauguran estatua de Daddy Yankee: el particular homenaje que recibió el artista en el Estadio Nacional

Un particular homenaje en el Estadio Nacional recibió Daddy Yankee durante la mañana de este martes, a horas del primero de sus tres shows en el país. El máximo referente del reggaetón fue convocado a revelar una estatua que lo retrata de cuerpo entero, una iniciativa impulsada por la plataforma digital Spotify.

El vínculo no es casual. La plataforma acusó recibo de la visita de Daddy a Santiago, la capital del reggaetón, una estadística que desde el menos 2018 ha marcado el alto consumo de música urbana en la ciudad. La expansión ha sido tal que para nuestros días hay importante presencia de artistas nacionales en playlist internacionales como Mansión Reggaetón, que reúne 5.548.374 seguidores en Spotify.

Por ello, a eso de las 11.20 horas, acompañado por un fuerte operativo de seguridad, el “Big Boss” apareció montado en un vehículo de transporte hasta una zona aledaña al acceso de Pedro de Valdivia del recinto. Tras las fotos de rigor, y pese a que la situación por momentos se volvió caótica, se procedió a revelar la estatua en que lo retrata con una chaqueta con su nombre, la que, según dijo, le agradó.

“Para mí desde que llegué por primera vez fue una sorpresa que me escucharan aquí, lo desconocía, luego aprendí del cariño y el amor que me tienen. Para nosotros los boricuas, Chile es importante, la unión ya se llama Chile Rico”, dijo un distendido y sonriente Daddy Yankee a la prensa reunida para la ocasión.

Durante el encuentro, que no extendió por más de cinco minutos, el puertorriqueño se refirió al hecho de hacer historia con sus tres shows en el recinto de Ñuñoa. “Para mí es sumamente emocionante que Chile me trate con mucho cariño y yo me siento de la misma manera emocionado. Me siento como si estuviera llegando por primera vez al país, como si fuera mi primer concierto. Se viene durísimo, vamos a romperla”.

“King Daddy” también tuvo algunas palabras para el auge de la escena urbana local, aunque reconoció que aún no ha conversado con ninguno de los exponentes locales. “Las puertas están abiertas para todos mis colegas y un mensaje para los artistas de aquí, que sigan adelante, estoy orgulloso de lo que están haciendo y que bueno se está abriendo una plaza para los artistas de aquí que están rompiendo duro y que van en crecimiento, que mañana recojan premios, que mañana llenen estos estadios”.

La estatua de Daddy Yankee permanecerá en el Estadio Nacional, luego será instalada en el Centro Comercial Subcentro en Las Condes para el deleite de los fans de la leyenda del reggaetón.

Expectación por el concierto

Desde las primeras horas de la mañana hay fans apostados en la entrada del Estadio Nacional. A eso de las 11 de la mañana ya se apreciaban las primeras filas de fans esperando por entrar al recinto, mientras los vendedores ambulantes ya se instalaban en la vereda de Avenida Grecia incluso con food trucks que ya se vieron durante los shows de Coldplay la semana pasada.

El “big boss” del reggaetón se presentará en el país con tres shows sold out en el Estadio Nacional, como parte de su gira de despedida La última vuelta tour, los que arrancan esta noche desde las 21.30 horas. En la previa, como número de apertura se espera al chileno Polimá Westcoast, uno de los mayores créditos locales del género que ha tenido un año marcado por el éxito de su hit Ultra Solo, junto a Pailita.

La presentación de Daddy Yankee, una de las más esperadas de la temporada de megaconciertos, dura alrededor de dos horas y fracción. En esta repasa algunos de los hits de su carrera, como Llamada de emergencia, Despacito, Lo que pasó, pasó, así como temas de su último álbum Legendaddy.

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 16.00 horas. Quienes asistan deberán tener en cuenta que debido a las remodelaciones en curso del Estadio Nacional, los estacionamientos del recinto no están disponibles. Por ello, se recomienda llegar al lugar con anticipación y privilegiar el transporte público ya que no existen lugares cercanos para estacionar que estén autorizados.

