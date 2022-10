Queen lanza canción inédita con la voz de Freddie Mercury: escúchala acá

Una nueva canción inédita acaba de publicar Queen. Se trata de un lyric video para Face it Alone, un tema original de las sesiones del álbum The Miracle (1989), el primero con la voz del fallecido cantante Freddie Mercury desde el lanzamiento del álbum recopilatorio Queen Forever, en 2014.

El lanzamiento es un adelanto la próxima reedición de The Miracle. Un boxset de ocho CD’s que está programada para llegar el 18 de noviembre, fecha en que también se lanzará Face it Alone, en formato de vinilo 7″.

“Nos habíamos olvidado de esta pista”, señaló el baterista Roger Taylor en un comunicado. “Pero allí estaba, esta pequeña joya. Es maravilloso, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionante”.

Hace algunos meses, Taylor y el guitarrista Brian May habían revelado la existencia de esta pista inédita, la que se tuvo que reconstruir en al estudio a partir de varios fragmentos. “Estaba como escondido a simple vista”, detalló May.

“Lo miramos muchas veces y pensamos: ‘Oh, no, realmente no podemos rescatar eso’ -añadió-. Pero, de hecho, volvimos allí y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: ‘Está bien, podemos hacer esto y esto’. Es como unir pedacitos, pero es hermoso, es conmovedor”.