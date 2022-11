Muere Irene Cara, la voz de Flashdance

Dueña de un gran éxito durante los 80, la actriz y cantante estadounidense Irene Cara falleció a los 63 años en su casa en Florida. Así lo comunicó a través de redes sociales su publicista, Judith A. Moose, apuntando que las razones de su deceso aún son desconocidas.

“La familia de Irene ha solicitado privacidad mientras procesan su dolor”, expresó Moose. “Era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus filmes”.

Nacida en Nueva York en 1959 e hija de padre puertorriqueño y madre cubanoamericana, Cara interpretó a Coco Hernández en Fama (1980), del director Alan Parker.

Su participación fue doble porque, además de actuar, cantó en los dos principales singles del largometraje, Fame y Out here on my own, y terminó siendo candidata a los Globos de Oro y los Grammy.

Pasaría de ser revelación a estrella gracias a Flashdance (1983), la icónica cinta de Adrian Lyne sobre una joven que sueña con transformarse en bailarina profesional (Jennifer Beals).

Imprimió su sello en Flashdance... What a feeling, el tema con música de Giorgio Moroder que obtuvo el Oscar a Mejor canción original. Su labor en ese filme también le reportaría dos premios Grammy.

Además, protagonizó Sparkle (1976), una película inspirada en la historia de The Supremes, y compartió con Burt Reynolds y Clint Eastwood en el thriller City heat (1984).