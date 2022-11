El día en que Leonardo DiCaprio casi perdió el rol de Jack en Titanic

El cineasta James Cameron, quien dirigió la película Titanic (1997), reveló que su protagonista masculino, el actor Leonardo DiCaprio, estuvo a punto de perder el rol al negarse a realizar una prueba de cámara.

En el filme, DiCaprio interpretó a Jack Dawson, un chico de clase trabajadora que logra embarcar en el Titanic, y allí se enamora de Rosa (Kate Winslet), una chica aristócrata. Pero antes de tomar el rol, hubo algunas reuniones previas.

Cameron recordó el proceso en una charla con GQ, en que repasó su carrera. “Hubo una reunión con Leo y luego hubo una prueba de pantalla con Leo -detalló-. La reunión fue divertida porque estoy sentado en mi sala de conferencias, esperando conocer a un actor. Y miro a mi alrededor, y todas las mujeres de toda la oficina están en la reunión. Todos querían conocer a Leo. Fue histérico”.

Como el primer encuentro funcionó y ya se había elegido a Kate Winslet para el papel de Rose, Cameron decidió realizar una prueba de cámara con DiCaprio. “Regresó un par de días después y yo tenía la cámara configurada para grabar el video -detalló el director-. Él no sabía que iba a hacer la prueba. Pensó que era otra reunión para conocer a Kate. Entonces dije: ‘Está bien, iremos a la habitación de al lado, escribiremos algunas líneas y lo grabaré en video’”.

Fue ahí que vino un momento de tensión: “él dijo: ‘¿Quieres decir que estoy leyendo?’ Dije: ‘Sí’. Él dijo: ‘Oh, yo no leo’. Le estreché la mano y le dije: ‘Gracias por venir’”.

Entonces, DiCaprio recapacitó. “Espera, espera, espera ¿si no leo, no obtengo el papel? ¿así?” . Cameron le respondió sin rodeos: “Oh, sí. Vamos. Esta es una película gigante que me va a llevar dos años de mi vida, y tú te irás a hacer otras cinco cosas mientras yo hago la posproducción. Entonces, no voy a joderlo tomando una decisión equivocada en el casting. Entonces, vas a leer, o no vas a conseguir el papel’”.

“Así que entra, y es como si cada gramo de su ser estuviera muy negativo, justo hasta que dije, ‘Acción’. Luego se convirtió en Jack -detalló el director-. Kate simplemente se encendió y tocaron la escena. Se habían abierto nubes oscuras y un rayo de sol descendió e iluminó a Jack. Estoy como, ‘Está bien. Él es el chico’”.