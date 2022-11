Welcome to my world: Cris MJ estrena su primer disco

Cris MJ, presenta su debut discográfico, Welcome to my World, el que ya está disponible en las plataformas de música digital. Este material, grabado bajo el sello internacional Rimas Entertainment y Stars Music Chile, cuenta con 15 canciones, entre ellas tres nuevos singles en colaboración inédita con Pablo Chill-E, Ak4:20 y Blessd, además de otros ya estrenados.

Durante los días previos, el propio cantante fue dejando misteriosas cajas por Santiago, con el objetivo de que fueran sus fanáticos quienes las encontraran. De esta forma, varios de sus seguidores se sorprendieron con el contenido promocional bajo el concepto Welcome to my World, el primer disco de Cris MJ.

En esta ocasión, en paralelo con el lanzamiento de la placa, se presentan tres nuevos sencillos: el esperado Remix de Como tú ninguna feat. Pablo Chill-E, Sin seguro junto a Ak4:20 y Gucci in Paris feat. Blessd.

“Estoy feliz y orgulloso de este disco, que es como mi mundo, ya que cada canción expresa la forma en que yo vivo”, señala el responsable del viral latino Una noche en Medellín. En esta línea, el artista comenta que a través de estos temas el público podrá conocer más sobre su vida y sus sentimientos, “espero que se puedan identificar con lo que canto, porque en el disco hay harto para bailar, para disfrutar y para lograr la paz mental”, declara.

Como parte de los 15 temas que se incluyen en Welcome to my World”, están Fiera feat. Tiago PZK, Bellakera, Matemos las ganas, Suburban feat. Jory Boy y Víbora feat. Juanka el Problematik.

Con sólo 22 años, Cris MJ se ha transformado en el cantante chileno más exitoso de los últimos años. En Spotify cuenta con 14 millones de oyentes mensuales, cifra que lo eleva como el líder indiscutido del movimiento urbano nacional. Dentro de sus hits más exitosos están Una noche en Medellín, Yo no me olvido, Los malvekes, Bichiyal, Locura y maldad, Cómo te va, Dime tú y Marisola, entre muchos otros.