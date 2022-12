Caníbales y un amor en la carretera: así se hizo la fábula con Timothée Chalamet

Un terrible incidente en la casa de una amiga gatilla una avalancha de acontecimientos para Maren (Taylor Russell), la protagonista de la historia. Su padre (André Holland) le revela que es una caníbal, la abandona, y la adolescente inicia un extenso viaje por Estados Unidos en busca de una mamá de la que no tiene recuerdos.

La carretera la cruzará con Sully (Mark Rylance), un singular caníbal que le enseña una o dos cosas sobre los de su especie, y con Lee (Timothée Chalamet), un joven algo mayor que ella por el que se sentirá fuertemente atraída.

Foto: Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures

Con una cadencia placentera, el director italiano Luca Guadagnino (Llámame por tu nombre) filma la novela Bones & all (2015) como un estudio de personaje y como una exploración del momento cultural de un país. Y sale airoso a pesar de que la cinta se acerca a moldes y registros que tienden a manejar sus propias reglas.

“Creo que puede ser muy difícil hacer una película que se aproxima a ciertos géneros sin que los géneros la abrumen. Creo que eso es algo en lo que Luca es muy bueno, porque al final a él sólo le importan los personajes. Si algo está ayudando al público a conectarse con los personajes es útil. Si no está ayudando, no es útil”, señala a Culto David Kajganich, guionista de Hasta los huesos, filme que acaba de estrenarse en cines chilenos tras convertirse en uno de los títulos más alabados de 2022.

El escritor leyó la novela de la autora Camille DeAngelis gracias a que se la mostró Theresa Park, una agente literaria que también oficia como productora de cine. Se encantó y creó un guión basado en ella. En un momento la idea era que la dirigiera Antonio Campos (El diablo a todas horas) y después, tras retirarse del proyecto por problemas de agenda, llegó a las manos de Guadagnino, con quien ya había colaborado en A bigger splash (2015) y Suspiria (2018).

Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Según ha definido el cineasta detrás de la miniserie We are who we are (2020), su nueva película es una fábula. Una apreciación que Kajganich comparte. “Llamarla fábula, en lugar de cuento de hadas, fue probablemente la elección correcta”, plantea. “Como en muchas fábulas, hay monstruos, hay ritos de paso, todas esas son cosas que suceden en el filme. Así que me gusta mucho la idea de llamarla así”.

Como sugiere la premisa, Hasta los huesos es una relectura bastante retorcida -pero no menos bella- de ese tipo de relatos, donde los caníbales emergen como figuras trágicas y aisladas socialmente.

El guionista opina que ese elemento de la historia “nos permite tener una metáfora en el centro de la película que se puede ajustar a diferentes direcciones de una manera realmente encantadora”. Luego, en vez de describirla con una figura literaria, indica: “Es un espacio en el medio del filme al que las personas pueden traer su propia ansiedad, trauma o dolor”.

Foto: Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures

Galardonada con el Premio Marcello Mastroianni en el Festival de Venecia, Taylor Russell logra una interpretación vibrante y forma una pareja entrañable con Chalamet. “El regalo más grande de esta película es que realmente se sienten como personas, en términos de que se ven el uno al otro y se enamoran. Sé que en este filme ese sería el trabajo de cualquier dupla de actores, pero (con ellos) te lo crees absolutamente. Son unos actores tan exquisitos”, concluye.